MANCHESTER (Inghilterra) - Il Napoli torna a misurarsi con il Manchester City nella cornice dell'Etihad Stadium. Gli uomini di Massimiliano Allegri , reduci dal pesante ko contro il Porto, sono chiamati a muovere una classifica europea che li vede occupare il 27° posto a quota 3 punti, al di fuori della zona playoff. I partenopei, rinfrancati dal successo in campionato contro il Torino, devono però fare i conti con le numerose defezioni. Dall'altra parte del campo c'è il Manchester City di Enzo Maresca, settimo in classifica con 9 punti e reduce dal successo in rimonta contro il Lipsia in Europa ma in una fase non brillante in Premier League. Tra i motivi di interesse della sfida figura il ritorno all'Etihad di Kevin De Bruyne, oggi alle dipendenze di Allegri e per un decennio protagonista delle fortune del club inglese. Incrocio tutto italiano anche tra i pali, con Gianluigi Donnarumma a difendere la porta dei Citizens.

Manchester City-Napoli: quando e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Maresca e Allegri è in programma alle ore 21 di martedì 24 novembre presso l'Etihad Stadium di Manchester. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), nonché in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

Manchester City-Napoli: scorpi tutte le quote

Manchester City-Napoli: le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guéhi, Gvardiol; Fernández, Anderson; Cherki, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Maresca. A disposizione: Bettinelli, Rulli, Kovacic, Ait-Nouri, Reis, Lewis, Ndiaye, Nunes, Bouaddi, O'Reilly, Allan, McAidoo. Indisponibili: Semenyo

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Allegri. A disposizione: Contini, Spinelli, Chiummariello, Neres, Giovane, Lang, Lucca. Indisponibili: Meret, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, Alisson Santos, Di Lorenzo, Vergara, Squalificati; Rafa Marin.

Arbitro: Kovacs (Romania). Assistenti: Marica-Tunyogi. IV Uomo: Andrei. Var: Kwiatkowski. Avar: Higler