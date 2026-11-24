Como-Aek Atene: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
COMO - Il Como torna protagonista sul palcoscenico della Champions League e ospita al Sinigaglia l'AEK Atene. Gli uomini di Cesc Fabregas, reduci dallo storico successo per 9-1 sul campo del Lens, occupano il quarto posto della classifica europea alle spalle di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Arsenal. I lariani, già a segno 19 volte nei primi quattro impegni continentali, puntano a consolidare la propria posizione in zona qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dall'altra parte del campo c'è l'Aek Atene di Marko Nikolic, reduce da tre sconfitte consecutive nella competizione e attualmente relegato al 29° posto. La formazione ellenica è chiamata a invertire la rotta per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. Tra i protagonisti attesi al Sinigaglia il greco Tasos Douvikas, capocannoniere della competizione, e i tanti ex Serie A presenti nella rosa giallonera, da Luka Jovic a Thomas Strakosha.
Como-Aek Atene: quando e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Fabregas e Nikolic è in programma alle ore 21 di martedì 24 novembre presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), nonché in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.
Como-Aek Atene: scopri tutte le quote
Como-AEK Atene: le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Luis Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Ginelli, Sanchez, DOssena, Kaiki, Ricci, Smolcic, Liberali, Papaccioli, Mazzara, Chalobah. Indisponibili: Diao, Caqueret, Kean.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Kairinen, Vitalis; Jovic, Varga. Allenatore: Nikolic. A disposizione: Balamotis, Brignoli, Kutesa, Gacinovic, Mantalos, Vida, Lykoggiannis, Joao Mario, Zini. Indisponibili: Arriaga. Squalificati: Koita.
Arbitro: Alberola Rojas (Spagna). Assistenti: Rodriguez Moreno-Alvarez Fernandez. IV Uomo: Garçoa Verdura. Var: Cuadra Fernandez. Avar: Del Cerro Grande
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