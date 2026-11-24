COMO - Il Como torna protagonista sul palcoscenico della Champions League e ospita al Sinigaglia l'AEK Atene. Gli uomini di Cesc Fabregas, reduci dallo storico successo per 9-1 sul campo del Lens, occupano il quarto posto della classifica europea alle spalle di Paris Saint-Germain, Real Madrid e Arsenal. I lariani, già a segno 19 volte nei primi quattro impegni continentali, puntano a consolidare la propria posizione in zona qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dall'altra parte del campo c'è l'Aek Atene di Marko Nikolic, reduce da tre sconfitte consecutive nella competizione e attualmente relegato al 29° posto. La formazione ellenica è chiamata a invertire la rotta per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. Tra i protagonisti attesi al Sinigaglia il greco Tasos Douvikas, capocannoniere della competizione, e i tanti ex Serie A presenti nella rosa giallonera, da Luka Jovic a Thomas Strakosha.