Dopo oltre dieci anni, Luis Enrique ritrova la Roma. Un incrocio speciale per l'allenatore spagnolo, che alla vigilia della sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e gialloross i , in programma al Parco dei Principi, non nasconde il legame con la capitale e con un'esperienza che ha lasciato ricordi positivi. Ma questa volta non ci sarà spazio per i sentimentalismi: in palio ci sono tre punti importanti e il tecnico del PSG conosce bene le insidie rappresentate dalla squadra di Gian Piero Gasperini. In conferenza stampa, insieme ad Hakimi , lo spagnolo ha analizzato le caratteristiche della formazione capitolina, soffermandosi in particolare sulla qualità del reparto offensivo e sull'identità di gioco impressa dal nuovo allenatore. Parole di grande rispetto nei confronti della Roma, ma anche la consapevolezza che i parigini dovranno affrontare una partita complicata.

Luis Enrique ritrova la Roma, le parole in conferenza

"Conosciamo tutti i giocatori della Roma, soprattutto gli attaccanti. Malen prima giocava sulla fascia e, quando è stato spostato al centro, ha dimostrato la sua capacità di segnare. Il numero di gol che ha realizzato è incredibile. Bisognerà prestare attenzione agli attaccanti, ma anche a tutti gli altri giocatori, perché la mobilità è un aspetto importante del gioco della Roma. Avrebbero meritato più punti contro il Real e il Manchester. Spero che riusciremo a superare il loro pressing e a conquistare i tre punti" - ha detto Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Roma. Lo spagnolo in giallorosso sfidò nel 2011 l'Inter di Gasperini: "È un allenatore di grande esperienza, che mi piace molto. Le sue squadre hanno un'identità e un modo di giocare ben definito, molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ha dimostrato il suo valore, è un allenatore di altissimo livello. Per me, da tecnico, è uno stimolo vedere giocare le squadre di Gasperini. Sarà una bella sfida da affrontare".

Non è mancato, naturalmente, un passaggio sul passato. L'avventura sulla panchina della Roma risale al 2011, ma il ricordo di quella stagione resta particolarmente positivo per l'allenatore del PSG, che ha raccontato il proprio legame con la città e le sensazioni che prova ogni volta che torna nella capitale italiana: "È stata un'esperienza speciale, che continuo a ricordare con affetto. Roma rappresenta una tappa importante del mio percorso e ritrovarla in una competizione prestigiosa come la Champions League aggiunge sicuramente un significato particolare alla partita. Ogni volta che ho la possibilità di visitare Roma provo una bella sensazione, è una città magnifica. Le cose potevano andare meglio o peggio, ma questa è la vita e bisogna accettarlo. Ne conservo un ricordo molto positivo".

Hakimi non teme le assenze: "La forza del PSG è il collettivo"

Insieme a Luis Enrique è intervenuto anche Hakimi. L'esterno marocchino ha affrontato il tema delle assenze di Kvaratskhelia e Doué, due elementi importanti nell'economia del gioco parigino, ma ha voluto allontanare qualsiasi preoccupazione: "Sono giocatori importanti per noi, che ci hanno aiutato a vincere la Champions League, ma la forza di questa squadra è il collettivo. Abbiamo una rosa incredibile, chiunque giocherà darà il massimo".