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Le parole di Allegri alla vigilia

"Che partita si annuncia? Sappiamo delle difficoltà, perché giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, nonostante dopo 10 anni di vittorie di Premier e una Champions abbiano cambiato tanti giocatori, hanno un gruppo nuovo. Però hanno delle qualità straordinarie, è sempre una partita di Champions contro una squadra che è tra le favorite per vincerla" ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

19:17

Le possibili scelte di Fabregas e Nikolic

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Luis Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Kairinen, Vitalis; Jovic, Varga.

Etihad Stadium, Manchester