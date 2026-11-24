Champions League
martedì 24 novembre 2026
Etihad Stadium
21:00
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Diretta Champions League, Manchester City-Napoli e Como-Aek: formazioni e risultato in tempo reale
Torna la Champions. Si gioca il quinto turno della fase campionato: il Napoli di Allegri è impegnato sul campo del Manchester City mentre il Como ospita l'Aek Atene. Dalle formazioni ufficiali alla cronaca live, segui le partite in tempo reale sul nostro sito.
19:30
Le parole di Allegri alla vigilia
"Che partita si annuncia? Sappiamo delle difficoltà, perché giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa, nonostante dopo 10 anni di vittorie di Premier e una Champions abbiano cambiato tanti giocatori, hanno un gruppo nuovo. Però hanno delle qualità straordinarie, è sempre una partita di Champions contro una squadra che è tra le favorite per vincerla" ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa. LEGGI ARTICOLO COMPLETO
19:17
Le possibili scelte di Fabregas e Nikolic
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Luis Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Kairinen, Vitalis; Jovic, Varga.
Etihad Stadium, Manchester
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