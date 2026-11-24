Champions, ancora Bodo all'ultimo respiro e anche il Galatasaray festeggia negli anticipi
La quinta giornata della League Phase di Champions si apre con due vittorie casalinge per 1-0 arrivate nel finale. Il Galatasaray ha la meglio sull'Aston Villa grazie alla rete di Gul al 77'. Nell'altro incontro delle 18:45, Helmersen al 92' regala i 3 punti al Bodo Glimt contro il Lask. Alle 21 le altre partite: oltre a Como-Aek Atene e Manchester City-Napoli, in campo Arsenal-Borussia Dortmund, Feyenoord-Porto, Lipsia-Lens, Real Madrid-Psv e Slovan Bratislava-Real Betis.
Champions League, la classifica aggiornata
PSG, Real Madrid 12; Arsenal 10; Como, Barcellona, Aston Villa*, Manchester City, Liverpool, Club Brugge, Sporting Lisbona, Real Betis, Borussia Dortmund, Galatasaray* 9; Bayern Monaco 8; Stoccarda, Bodo Glimt* 7; Inter, Lask*, Manchester United 6; Fenerbahce 5; Roma, Shakhtar Donetsk, Viking, Atletico Madrid, PSV 4; Porto, Napoli, Villarreal, AEK Atene, Lipsia, Sabah, Feyenoord, Lens 3; Slavia Praga, Lille 1; Slovan Bratislava 0.
* Una partita in più.
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