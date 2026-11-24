La quinta giornata della League Phase di Champions si apre con due vittorie casalinge per 1-0 arrivate nel finale. Il Galatasaray ha la meglio sull'Aston Villa grazie alla rete di Gul al 77'. Nell'altro incontro delle 18:45, Helmersen al 92' regala i 3 punti al Bodo Glimt contro il Lask. Alle 21 le altre partite: oltre a Como-Aek Atene e Manchester City-Napoli, in campo Arsenal-Borussia Dortmund, Feyenoord-Porto, Lipsia-Lens, Real Madrid-Psv e Slovan Bratislava-Real Betis.