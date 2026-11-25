Inter-Stoccarda, probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
L'Inter ospita lo Stoccarda nella quinta giornata della League Phase di Champions. Dopo aver perso i primi due incontri, i nerazzurri hanno vinto gli altri due portandosi a quota 6 e non possono più sbagliare, alla luce dei prossimi due impegni contro Borussia Dortmund in casa e Liverpool in trasferta. Una lunghezza in più invece per i tedeschi, che registrano un andamento opposto: hanno infatti vinto le prime due partite per poi conquistare un solo punto nelle successive due.
Inter-Stoccarda: dove vederla
Inter-Stoccarda è in programma questa sera, 25 novembre, alle ore 21 a San Siro. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport, in streaming su NOW e su Sky Go.
Inter-Stoccarda: probabili formazioni
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Bastoni, Spence, Luis Henrique, Bovo, A. Stankovic, Jones, Lavelli, L. Martinez. Indisponibili: Bonny, Calhanoglu, Zielinski. Squalificati: nessuno.
STOCCARDA (3-4-2-1): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Leweling, Promel, Stiller, Mittelstadt; Undav, Fuhrich; Demirovic. Allenatore: Hoeness. A disposizione: Bredlow, Al Dakhil, Vagnoman, Jaquez, Assignon, Spalt, El Khannouss, Zarazor, Nartey, Pejcinovic, Tomas. Indisponibili: Sauer. Squalificati: nessuno.
Arbitro: Letexier. Assistenti: Mugnier, Rahmouni. Quarto ufficiale: Lissourge. Var: Higler. Avar: van Boekel.
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