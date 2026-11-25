L'Inter ospita lo Stoccarda nella quinta giornata della League Phase di Champions. Dopo aver perso i primi due incontri, i nerazzurri hanno vinto gli altri due portandosi a quota 6 e non possono più sbagliare, alla luce dei prossimi due impegni contro Borussia Dortmund in casa e Liverpool in trasferta. Una lunghezza in più invece per i tedeschi, che registrano un andamento opposto: hanno infatti vinto le prime due partite per poi conquistare un solo punto nelle successive due.