Psg-Roma, probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La Roma fa visita ai due volte campioni in carica del Psg nella quinta giornata della League Phase di Champions. Nonostante l'impegno molto complesso sulla carta, i giallorossi hanno bisogno di punti dopo quanto avvenuto con Real Madrid e Manchester United per risalire la classifica, che li vede a quota 4. I parigini hanno vinto le prime 4 partite e vogliono riagganciare il Real, vincitore ieri sul Psv, in testa con 15 punti. Ci proveranno senza Doué, che si è rotto il crociato proprio come Kvaratskhelia, ma con i rientri di Marquinhos, Nuno Mendes e Dembélé.
Psg-Roma: dove vederla
La sfida tra Psg e Roma si giocherà al Parco dei Principi questa sera, 25 novembre, alle ore 21. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video.
Psg-Roma: probabili formazioni
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Akliouche, Ferran Torres, Dembélé. Allenatore: Luis Enrique. A disposizione: Chevalier, Bar, Beraldo, Boly, Digne, Fernandez, Godts, Ndjantou, Zaire-Emery, Mayulu, Pacho, Hernandez. Indisponibili: Doué, Kvaratskhelia, Longoni. Squalificati: nessuno.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, de Roon, Pisilli, Lulli, Mora, Castro. Indisponibili: Pellegrini, Rensch. Squalificati: nessuno.
Arbitro: Nyberg. Assistenti: Beigi, Soderkvist. Quarto ufficiale: Ladeback. Var: Dankert. Avar: Kwiatkowski.
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