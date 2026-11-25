La Roma fa visita ai due volte campioni in carica del Psg nella quinta giornata della League Phase di Champions. Nonostante l'impegno molto complesso sulla carta, i giallorossi hanno bisogno di punti dopo quanto avvenuto con Real Madrid e Manchester United per risalire la classifica, che li vede a quota 4. I parigini hanno vinto le prime 4 partite e vogliono riagganciare il Real, vincitore ieri sul Psv, in testa con 15 punti. Ci proveranno senza Doué, che si è rotto il crociato proprio come Kvaratskhelia, ma con i rientri di Marquinhos, Nuno Mendes e Dembélé.