Pagelle Manchester City-Napoli: Milinkovic e Donnarumma incolpevoli, Gilmour brilla, Hojlund di razza
Un Napoli coraggioso, propositivo e mai rinunciatario sfiora l’impresa all’Etihad Stadium. Gli uomini di Allegri mettono in difficoltà il City, salvo poi farsi raggiungere nel finale dalla magia di Cherki. Un punto di prestigio, accompagnato da qualche rimpianto e dalla consapevolezza di aver ritrovato personalità e qualità di gioco.
Pagelle Manchester City
Donnarumma 6 Incolpevole sui gol, si fa trovare pronto quando serve.
Nunes 6 Tocca più palloni di tutti, ma senza pericolosità.
Guehi 6 Buon primo tempo, poi si lascia infilare da Hojlund. Nervoso, viene ammonito.
Gvardiol 6.5 Provvidenziale una volta su Politano. La traversa gli nega il 2-2.
O'Reilly 6 Ha l'opportunità per sbloccare l'incontro, ma il suo colpo di testa sfiora la traversa.
Bouaddi 7 Oggetto del desiderio di mezza Europa la scorsa estate, mostra tanta tecnica ma troppi passaggi orizzontali. Trova il suo primo gol in carriera e il City ritrova il suo ritmo.
Anderson 6.5 Al pronti via, impegna subito Milinkovic-Savic. È effettivamente il migliore in campo nel primo tempo.
Fernandez 6 Titolare dopo aver riposato contro il Fulham. Continua a non giustificare i milioni di euro spesi in estate per strapparlo al Chelsea.
Ndiaye (18’st) 6.5 Regala vivacità e un assist fondamentale.
Allan 5.5 Trova in Spinazzola un muro invalicabile. Serata no.
Doku (9' st) 7.5 Entra e il Napoli segna. Non si perde d'animo. Crea scompiglio e dalla sua vivacità arriva il gol del pari e nuova linfa per il City.
Cherki 7 Vedere come accarezza il pallone è sempre una gioia per gli occhi. Cresce di intensità minuto dopo minuto. Cerca sempre di saltare l'uomo e alla fine trova anche il gol del 2-2.
Haaland 5.5 Come al solito parte in sordina, con soli tre tocchi nei primi venti minuti di gioco. Chiude con pochi di più. Sottotono.
All. Maresca 6 Il possesso palla è il marchio di fabbrica di questo City, ma le scorie di un periodo non positivo si trascinano anche nella continua imprecisione nei passaggi e nel ritmo lento che non permette triangolazioni pericolose. Bravo a cambiare in corsa e strappare il pari
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