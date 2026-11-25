Pagelle Manchester City

Donnarumma 6 Incolpevole sui gol, si fa trovare pronto quando serve.

Nunes 6 Tocca più palloni di tutti, ma senza pericolosità.

Guehi 6 Buon primo tempo, poi si lascia infilare da Hojlund. Nervoso, viene ammonito.

Gvardiol 6.5 Provvidenziale una volta su Politano. La traversa gli nega il 2-2.

O'Reilly 6 Ha l'opportunità per sbloccare l'incontro, ma il suo colpo di testa sfiora la traversa.

Bouaddi 7 Oggetto del desiderio di mezza Europa la scorsa estate, mostra tanta tecnica ma troppi passaggi orizzontali. Trova il suo primo gol in carriera e il City ritrova il suo ritmo.

Anderson 6.5 Al pronti via, impegna subito Milinkovic-Savic. È effettivamente il migliore in campo nel primo tempo.

Fernandez 6 Titolare dopo aver riposato contro il Fulham. Continua a non giustificare i milioni di euro spesi in estate per strapparlo al Chelsea.

Ndiaye (18’st) 6.5 Regala vivacità e un assist fondamentale.

Allan 5.5 Trova in Spinazzola un muro invalicabile. Serata no.

Doku (9' st) 7.5 Entra e il Napoli segna. Non si perde d'animo. Crea scompiglio e dalla sua vivacità arriva il gol del pari e nuova linfa per il City.

Cherki 7 Vedere come accarezza il pallone è sempre una gioia per gli occhi. Cresce di intensità minuto dopo minuto. Cerca sempre di saltare l'uomo e alla fine trova anche il gol del 2-2.

Haaland 5.5 Come al solito parte in sordina, con soli tre tocchi nei primi venti minuti di gioco. Chiude con pochi di più. Sottotono.

All. Maresca 6 Il possesso palla è il marchio di fabbrica di questo City, ma le scorie di un periodo non positivo si trascinano anche nella continua imprecisione nei passaggi e nel ritmo lento che non permette triangolazioni pericolose. Bravo a cambiare in corsa e strappare il pari