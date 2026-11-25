Le pagelle del Como

Sanchez 6 Bravissimo a fine primo tempo su Gacinovic e Majer. Qualche brivido negli ultimi minuti quando esce dalla porta con eccessiva fantasia.

Couto 5.5 Parte da destra ma è costretto spesso ad accentrarsi per dialogare con i compagni. Non trova modo di creare pericoli dalla fascia. Smolcic (20’ st) 6.5 Ingresso positivo.

Ramon 7 Tranquillità difensiva e pericolosi colpi di testa in area ospite.

Chalobah 6.5 Subito in campo dopo un mese abbondante di stop. Vince i duelli contro gli avversari di giornata. Kempf (36’ st) ng.

Valle 7 Uno dei migliori. Buone incursioni in area ospite, come quando si conquista il rigore che Da Cunha non sfrutta.

Perrone 6.5 Primo tempo in sordina, nella ripresa i movimenti e la gestione del pallone si fanno più efficaci.

Milla 7 Trova un gioiello all’angolino per il suo primo gol in Champions, dopo una gara in cui pecca più volte per mancanza di velocità nella costruzione della manovra.

Da Cunha 5.5 Calcia male, scivolando, il rigore al 29’ del primo tempo. Fotografia di una prestazione al di sotto delle aspettative. Ricci (43’ st) ng.

Paz 7 Inizia la gara con due lanci perfetti per Douvikas. La continua con giocate di qualità. Nella ripresa è sfortunato quando centra il palo.

Baturina 6 Primi 45 minuti senza incidere. Aumenta i giri nella seconda parte di gara. Kaiki (35’ st) ng.

Douvikas 5.5 Non sfrutta due buone palle a inizio gara, poi viene bloccato dai centrali ospiti.

All. Fabregas 6.5 Centra l’obiettivo ed è bravo a infondere calma nei momenti più complicati dei 90 minuti.

Voti Aek Atene

Strakosha 6 Non può fare molto sulla pennellata di Milla.

Rota 6.5 E’ bravo a salvare su Douvikas nei primi minuti così come a dialogare con i compagni.

Moukoudi 6.5 Neutralizza Douvikas, con qualche incertezza dopo la rete subita. Nel finale va vicino, di testa, al pari.

Relvas 6 Meno appariscente del compagno, ma allo stesso modo attento.

Pilos 6.5 Copre con precisione sul lato sinistro, gestendo bene il pallone in fase di possesso. Manca di lucidità nel finale.

Majer 5.5 In ritardo su Valle per il rigore che Da Cunha calcia alto. Sanchez gli nega la rete neutralizzando la conclusione a botta sicura a metà match. Nella ripresa perde le distanze. Kairinen (34’ st) ng.

Vitalis 5.5 Gara generosa, ma pesa nella valutazione l’errore in zona offensiva agli inizi del secondo tempo. Joao Mario (34’ st) ng.

Marin 6 Si abbassa molto a metà campo facendo un movimento che aiuta lo sviluppo della manovra greca. Ci prova fino alla fine.

Kutesa 5.5 All’esordio in Champions. Ci mette corsa e dinamismo oltre a buone coperture senza palla. Cala nella ripresa. Varga (17’ st) 5 Ingresso nell’ultima mezz’ora senza incidere.

Jovic 5 In difficoltà in particolare contro Ramon che lo anticipa agevolmente. Zini (29’ st) 5.5 Non migliora la prestazione del compagno.

Gacinovic 5.5 Si va a prendere palloni a metà campo, impensierendo solo una volta Sanchez, perdendo di efficacia e intensità con il passare dei minuti. Mantalos (29’ st) 5.5 Esperienza nel finale di gara ma nulla più.

All. Nikolic 6 Prepara bene la partita, creando densità a metà campo e gestendo bene il possesso palla. Milla gli rovina i piani nel momento migliore dei suoi.

ARBITRO

Rojas 5.5 Diversi dubbi su fischi e sanzioni sotto gli occhi attenti del supervisore arbitrale europeo Rosetti. Ha molti margini di crescita