Gasperini e Luis Enrique, da incompresi a vincenti: le contestazioni e i trofei
«Gasperini è un grande allenatore», disse Luis Enrique alla vigilia di Inter-Roma, nel settembre del 2011. A Milano si discuteva già di chi avrebbe potuto prendere il posto di Gasp, e chissà quanti romanisti, allora, avrebbero detto altrettanto del loro allenatore. La sera dopo, a San Siro, mancavano undici minuti e si era ancora sullo 0-0 quando Gasperini tolse Forlán per mettere Muntari. L’Inter cercava un gol, usciva una punta per un centrocampista e dagli spalti vennero giù i fischi. Luis Enrique quel rumore lo conosceva bene.
Gasperini, riecco Luis Enrique
Tre settimane prima l’aveva sentito all’Olimpico quando aveva richiamato Totti per far entrare Okaka contro lo Slovan Bratislava, lo stesso che quest’anno a Roma ha preso quattro gol e che allora eliminò i giallorossi dall’Europa League. Quindici anni dopo si ritrovano al Parco dei Principi. Stavolta sulla panchina della Roma siede Gasperini, che l’ha riportata in Champions dopo sette anni.
A riceverlo c’è Luis Enrique, campione d’Europa col PSG per il secondo anno di fila. Di quella sera a Milano, a Gasperini rimase l’unico punto della sua Inter. Aveva rimesso la difesa a tre in una squadra con mezza Inter del Triplete, mentre Luis Enrique i terzini per giocare a San Siro era andato a cercarli a centrocampo, Perrotta a destra e Taddei a sinistra.
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