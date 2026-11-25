«Gasperini è un grande allenatore», disse Luis Enrique alla vigilia di Inter-Roma, nel settembre del 2011. A Milano si discuteva già di chi avrebbe potuto prendere il posto di Gasp, e chissà quanti romanisti, allora, avrebbero detto altrettanto del loro allenatore. La sera dopo, a San Siro, mancavano undici minuti e si era ancora sullo 0-0 quando Gasperini tolse Forlán per mettere Muntari. L’Inter cercava un gol, usciva una punta per un centrocampista e dagli spalti vennero giù i fischi. Luis Enrique quel rumore lo conosceva bene.