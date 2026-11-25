Karl si prende il Bayern: senza Kane, con il Lille il peso dell’attacco è sul 18enne. Anche Olise ko
Quando Carlo Ancelotti nell’estate 2016 è stato chiamato dal Bayern Monaco a raccogliere la pesantissima eredità di Pep Guardiola, il figlio Davide ha percorso insieme a lui in veste di assistente la strada che li ha portati a vincere il campionato al primo e unico anno concluso integralmente. La loro esperienza è terminata bruscamente a fine settembre 2017, dopo una sconfitta sul campo del Psg: le cronache raccontano di una decisione maturata in gran parte su spinta dello spogliatoio, in particolare di “cinque giocatori” che non sarebbero stati così soddisfatti dei metodi di lavoro Ancelottiani. La sua rivincita personale Carlo se l’è presa nelle semifinali di Champions League del 2024, torneo concluso con la coppa tra le mani. In carriera, in dieci incontri papà non ha mai perso contro il Bayern: ora tocca a Davide mantenere viva la tradizione di famiglia.
Attacco Bayern in totale emergenza
«Quel periodo in Germania lo ricordo bene», ha detto alla vigilia, «un ambiente di altissimo livello, che ha grandi richieste e standard molto alti, con giocatori di enorme qualità ed esperienza». Il suo Lille è ancora alla ricerca della prima vittoria in una League Phase iniziata con tre sconfitte con Betis, Arsenal e Galatasaray, mentre nell’ultima giornata nella trasferta con il Bodø/Glimt è arrivato un buon punto. Al contrario, il rendimento in Ligue 1 è di alto profilo: 21 punti in 11 partite e terzo posto dietro al duo capitolino: il Psg capolista a 26 punti e, tre gradini sotto, il Paris Fc. Non male come partenza nella prima esperienza europea in assoluto da capo allenatore, dopo la parentesi Botafogo nella seconda parte di 2025. Davide Ancelotti è anche l’allenatore più giovane di questa Champions League e non si può dire che Kompany sia “vecchio”, visto che i due si passano solo tre anni di differenza anagrafica. Ciò che cambia è invece la possibilità di scelta che i due allenatori hanno, assottigliando un divario tecnico inevitabilmente netto. Sull’aereo che ieri ha portato Kimmich e compagni dalla Baviera al nord della Francia non c’era nemmeno Michael Olise, oltre ai vari Kane, Gnabry, Saibari, Neuer e Davies. Il ds Eberl ha chiuso la porta a possibili innesti e precisato che il problema del francese è solo «legato al dolore e non strutturale». Insomma, questione di pochi giorni in linea teorica. Il rientro di Luis Diaz che sarà a disposizione dalla panchina offre alternative ad una squadra che, se ci aggiungiamo la solita condizione precaria di Musiala, si trova quasi del tutto senza attacco e potrebbe doverselo inventare, magari con l’avanzamento del tuttofare Laimer dal primo minuto oltre Karl (2008), Bischof (2005) e Brown (2004). «Abbiamo perso 130 dei 180 gol della scorsa stagione, dobbiamo essere realisti» ha detto Kompany parlando degli infortunati e dell’emergenza che si trova a fronteggiare, «ma sappiamo di avere giocatori che possono fare il passo in avanti in questi momenti difficili. Ora è il loro momento per dimostrarlo».
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