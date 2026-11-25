I fuoriclasse hanno la caratteristica di essere protagonisti anche quando non ci sono. L'assenza di Lamine Yamal è, così, diventata il tema principale della vigilia di una partita che, per il Barcellona , rappresenta soprattutto un'occasione per tirare il fiato. Non a caso, in vista della trasferta più lunga di Champions League, Hansi Flick ha deciso di lasciare a casa il talento blaugrana, alle prese con alcuni fastidi alla caviglia destra. Niente di preoccupante: il rientro è previsto per domenica contro il Depor : «Sì, abbiamo deciso che restasse a casa. Sappiamo cosa fare con lui e sarà pronto per il fine settimana», ha spiegato il tecnico tedesco. L'assenza di un giocatore del genere si farà inevitabilmente sentire in campo: «Se uno come lui non c'è, la differenza si nota, perché ha un talento straordinario e riesce a creare pericoli da solo - ha ammesso Frenkie de Jong -. Detto questo, la nostra rosa è piena di talento». A confermare quanto il giovane attaccante sia ormai un'icona globale ci ha pensato anche Valdas Dambrauskas , allenatore del Sabah , avversario inedito per i catalani: «Mi dispiace per i nostri tifosi, ma capisco che non sia possibile giocare tutte le partite».

Dambrauskas: "Ci misuriamo con la migliore squadra del mondo"

Buone notizie, invece, per il fiammante Golden Boy, l'acciaccato Pau Cubarsí: «Può giocare, è a disposizione. Ha un piccolo problema, non particolarmente preoccupante, ma che potrebbe complicarsi. Se avremo bisogno di lui, ci sarà». Gestire le energie, ma senza perdere di vista il risultato. Flick non ha ancora deciso se ricorrerà a un ampio turnover, ma ha lasciato intendere che qualche cambio ci sarà: «Abbiamo tante partite da qui a fine anno ed è importante che tutti abbiano minuti nelle gambe». Nessun rischio, però, di sottovalutare l'impegno: «Non credo sia difficile trovare le motivazioni giuste. Loro, poi, affrontano il Barcellona per la prima volta e sappiamo con che spirito scenderanno in campo». Prova ne sia che, sul fronte opposto, Dambrauskas vorrebbe trasformare l'appuntamento in una serata da ricordare per sempre: «Non molte squadre hanno la possibilità di affrontare i campioni di Spagna ed è raro per un allenatore misurarsi con quella che considero la migliore squadra del mondo. Dobbiamo crederci e, ciononostante, siamo consapevoli che anche giocando al 100% non avremo la certezza di vincere». Le beghe interne hanno fatto capolino in sala stampa: Flick che è tornato sulle polemiche arbitrali dopo la partita col Villarreal e l’espulsione di Fermín López. Il tecnico ha riconosciuto le responsabilità del proprio giocatore («ha sbagliato e la prossima volta lo manderemo all’ultima fila»), ma non ha risparmiato critiche all’atteggiamento della squadra arbitrale: «La responsabilità è anche del quarto uomo. Non è piacevole quando ci parlano con un certo senso di superiorità. Fanno un grande lavoro, ma dobbiamo comunicare meglio».