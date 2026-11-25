Tutto pronto per la serata di Champions League di Inter e Roma che si apprestano ad affrontare la quinta giornata della League Phase. I nerazzurri se la vedranno in casa contro lo Stoccarda mentre i giallorossi di Gasperini sono ospiti del Psg. In classifica l'Inter è 17esima a 6 punti mentre la Roma è attualmente 23esima a quota 4. Segui con noi la diretta dei due match!