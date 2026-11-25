Champions League
mercoledì 25 novembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
21:00
Champions League
mercoledì 25 novembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Diretta Champions League, Inter-Stoccarda e Psg-Roma: formazioni e risultato in tempo reale
Tutto pronto per la serata di Champions League di Inter e Roma che si apprestano ad affrontare la quinta giornata della League Phase. I nerazzurri se la vedranno in casa contro lo Stoccarda mentre i giallorossi di Gasperini sono ospiti del Psg. In classifica l'Inter è 17esima a 6 punti mentre la Roma è attualmente 23esima a quota 4. Segui con noi la diretta dei due match!
19:30
Inter-Stoccarda, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. Allenatore: Chivu
STOCCARDA (3-4-2-1): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Leweling, Promel, Stiller, Mittelstadt; Undav, Fuhrich; Demirovic. Allenatore: Hoeness
Stadio Giuseppe Meazza (Milano)
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS