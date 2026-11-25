Barcellona show, goleada in casa del Sabah. Vince anche il Villarreal, Slavia Praga ko
Successo in trasferta per Barcellona e Villarreal nella quinta giornata della league phase di Champions League. Il club blaugrana ha vinto senza problemi sul campo del Sabah, mentre il Villarreal ha conquistato tre punti pesantissimi in casa dello Slavia Praga. Il Barcellona ha battuto 4-1 il Sabah al Baku Olympic Stadium. Al 31' Anthony Gordon ha aperto le marcature e due minuti dopo ha trovato anche il raddoppio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. L'inglese si è rifatto a inizio ripresa: al 51' ha segnato il raddoppio e firmato la sua doppietta personale. Poi i blaugrana hanno chiuso la partita in pochi minuti, con Adeyemi al 55', su assist di Balde, e Gabriel Jesus al 60'. Al 63' Mickels ha segnato il gol della bandiera per i padroni di casa. Con questo successo il Barcellona sale a 12 punti in classifica.
Vince il Villarreal
Partita più sofferta per il Villarreal, che ha vinto 1-0 a Praga contro lo Slavia. Dopo un primo tempo bloccato e molto nervoso, con quattro ammoniti, la squadra spagnola è passata in vantaggio al 62'. Tajon Buchanan ha concluso un'azione nata dall'assist di Pérez. Il Villarreal ha poi resistito fino alla fine e ha ottenuto la seconda vittoria in questa Champions. Sale a 6 punti e torna in zona playoff.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS