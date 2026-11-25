Successo in trasferta per Barcellona e Villarreal nella quinta giornata della league phase di Champions League. Il club blaugrana ha vinto senza problemi sul campo del Sabah, mentre il Villarreal ha conquistato tre punti pesantissimi in casa dello Slavia Praga. Il Barcellona ha battuto 4-1 il Sabah al Baku Olympic Stadium. Al 31' Anthony Gordon ha aperto le marcature e due minuti dopo ha trovato anche il raddoppio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. L'inglese si è rifatto a inizio ripresa: al 51' ha segnato il raddoppio e firmato la sua doppietta personale. Poi i blaugrana hanno chiuso la partita in pochi minuti, con Adeyemi al 55', su assist di Balde, e Gabriel Jesus al 60'. Al 63' Mickels ha segnato il gol della bandiera per i padroni di casa. Con questo successo il Barcellona sale a 12 punti in classifica.