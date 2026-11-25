Successo in trasferta per Barcellona e Villarreal nella quinta giornata della league phase di Champions League . Il club blaugrana ha vinto senza problemi sul campo del Sabah , mentre il Villarreal ha conquistato tre punti pesantissimi in casa dello S lavia Praga . Il Barcellona ha battuto 4-1 il Sabah al Baku Olympic Stadium. Al 31' Anthony Gordon ha aperto le marcature e due minuti dopo ha trovato anche il raddoppio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. L'inglese si è rifatto a inizio ripresa: al 51' ha segnato il raddoppio e firmato la sua doppietta personale. Poi i blaugrana hanno chiuso la partita in pochi minuti, con Adeyemi al 55', su assist di Balde, e Gabriel Jesus al 60'. Al 63' Mickels ha segnato il gol della bandiera per i padroni di casa. Con questo successo il Barcellona sale a 12 punti in classifica .

Vince il Villarreal

Partita più sofferta per il Villarreal, che ha vinto 1-0 a Praga contro lo Slavia. Dopo un primo tempo bloccato e molto nervoso, con quattro ammoniti, la squadra spagnola è passata in vantaggio al 62'. Tajon Buchanan ha concluso un'azione nata dall'assist di Pérez. Il Villarreal ha poi resistito fino alla fine e ha ottenuto la seconda vittoria in questa Champions. Sale a 6 punti e torna in zona playoff.

Perde il Bayern, trionfano Liverpool e Atletico

La sorpresa della serata arriva da Lilla, dove la squadra di Davide Ancelotti ha battuto 2-1 il Bayern Monaco, rimontando lo svantaggio. I bavaresi erano passati in vantaggio al 15' con Upamecano. Nella ripresa il Lilla ha ribaltato la partita in tre minuti: al 62' ha pareggiato Ueda e al 65' è arrivata l'autorete di Pavlovic. Per il Bayern è una brutta frenata nella corsa agli ottavi diretti. Nessun problema per l'Atlético Madrid, che ha battuto 2-0 il Viking chiudendo i conti già nel primo tempo con i gol di Sorloth al 19' e Julián Álvarez al 24'. Partita facile anche per il Liverpool, che ha vinto 3-0 sul campo del Club Brugge. Isak ha sbloccato la gara al 13', poi nel finale Wirtz al 79' e ancora Isak all'82' hanno fissato il risultato. A Lisbona è finita 2-2 tra lo Sporting e il Manchester United. Luis Suárez ha portato avanti i portoghesi al 33' su rigore. A inizio ripresa l'ex Sampdoria Bruno Fernandes ha ribaltato il punteggio in due minuti, prima su rigore al 48' e poi al 50'. All'80' però Suárez ha firmato la doppietta personale e il 2-2 definitivo. Infine il Fenerbahce ha vinto 1-0 sul campo dello Shakhtar, ancora una volta grazie a Muriqi, decisivo al 56'.