Goleada Barcellona, crollo Bayern. Vincono Liverpool e Atletico, Bruno Fernandes illude lo United
Successo in trasferta per Barcellona e Villarreal nella quinta giornata della league phase di Champions League. Il club blaugrana ha vinto senza problemi sul campo del Sabah, mentre il Villarreal ha conquistato tre punti pesantissimi in casa dello Slavia Praga. Il Barcellona ha battuto 4-1 il Sabah al Baku Olympic Stadium. Al 31' Anthony Gordon ha aperto le marcature e due minuti dopo ha trovato anche il raddoppio, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. L'inglese si è rifatto a inizio ripresa: al 51' ha segnato il raddoppio e firmato la sua doppietta personale. Poi i blaugrana hanno chiuso la partita in pochi minuti, con Adeyemi al 55', su assist di Balde, e Gabriel Jesus al 60'. Al 63' Mickels ha segnato il gol della bandiera per i padroni di casa. Con questo successo il Barcellona sale a 12 punti in classifica.
Vince il Villarreal
Partita più sofferta per il Villarreal, che ha vinto 1-0 a Praga contro lo Slavia. Dopo un primo tempo bloccato e molto nervoso, con quattro ammoniti, la squadra spagnola è passata in vantaggio al 62'. Tajon Buchanan ha concluso un'azione nata dall'assist di Pérez. Il Villarreal ha poi resistito fino alla fine e ha ottenuto la seconda vittoria in questa Champions. Sale a 6 punti e torna in zona playoff.
Perde il Bayern, trionfano Liverpool e Atletico
La sorpresa della serata arriva da Lilla, dove la squadra di Davide Ancelotti ha battuto 2-1 il Bayern Monaco, rimontando lo svantaggio. I bavaresi erano passati in vantaggio al 15' con Upamecano. Nella ripresa il Lilla ha ribaltato la partita in tre minuti: al 62' ha pareggiato Ueda e al 65' è arrivata l'autorete di Pavlovic. Per il Bayern è una brutta frenata nella corsa agli ottavi diretti. Nessun problema per l'Atlético Madrid, che ha battuto 2-0 il Viking chiudendo i conti già nel primo tempo con i gol di Sorloth al 19' e Julián Álvarez al 24'. Partita facile anche per il Liverpool, che ha vinto 3-0 sul campo del Club Brugge. Isak ha sbloccato la gara al 13', poi nel finale Wirtz al 79' e ancora Isak all'82' hanno fissato il risultato. A Lisbona è finita 2-2 tra lo Sporting e il Manchester United. Luis Suárez ha portato avanti i portoghesi al 33' su rigore. A inizio ripresa l'ex Sampdoria Bruno Fernandes ha ribaltato il punteggio in due minuti, prima su rigore al 48' e poi al 50'. All'80' però Suárez ha firmato la doppietta personale e il 2-2 definitivo. Infine il Fenerbahce ha vinto 1-0 sul campo dello Shakhtar, ancora una volta grazie a Muriqi, decisivo al 56'.
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