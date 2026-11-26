I voti del Psg

Safonov 6.5 Colpito a freddo, non ha responsabilità sul vantaggio di Hermoso. Compie un miracolo sulla conclusione a botta sicura di Pisilli.

Hakimi 6.5 Svernicia Wesley e lo costringe al fallo in occasione del rigore e nel finale sfiora il palo con un rasoterra dal limite.

Pacho 6 Annulla totalmente Castro e non sfigura in marcatura neanche su Malen.

Zabarnyi 6.5 Una spina nel fianco della difesa giallorossa. Trova il gol del pari e mette i brividi ai giallorossi anche nei minuti conclusivi.

Mendes 6 Senza infamia e senza lode. Poco coinvolto nella manovra, bene in fase di copertura. Zaire-Emery (13' st) 6 Accompagna il possesso senza scoprire il fianco quando la Roma alza il ritmo.

Fabian Ruiz 6 Aiuta il Psg a uscire dalla pressione iniziale e a guadagnare terreno. Meno preciso quando arriva al tiro.

Vitinha 5.5 Fa girare il pallone con pazienza e conquista l’angolo da cui nasce il pareggio di Zabarnyi. Pesa il braccio largo sul tiro di Soulé.

Neves 6.5 Dà ritmo al possesso parigino e sceglie bene quando lasciare il centrocampo per attaccare l’area. A inizio ripresa sfiora il gol con un colpo di testa fuori misura. Hernandez (34' st) ng

Torres 5.5 Meglio in fase d'appoggio, non trova lo spunto per impensierire Svilar. Dembélé (13' st) 6.5 Gli bastano quattro minuti per segnare dal dischetto. Nel recupero Svilar gli nega il 3-2.

Mayulu 6 Il più vivo in attacco nei primi 45', dai suoi piedi nasce il gol del pari di Zabarnyi. Godts (17' st) 6 Bene in fase di appoggio, ma le occasioni migliori capitano sui piedi di Dembélé.

Akliouche 5.5 Non riesce ad impensierire Wesley nella prima frazione di gioco. Ndjantou (34' st) ng

All. Luis Enrique 6 Avvio difficile, trova la forza per rimontare, ma non chiude i giochi e permette alla Roma di restare a galla.