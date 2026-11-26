Pagelle Inter

Martinez 6 Pronto al 15’ sul sinistro ravvicinato di Fuhrich. Poi tante uscite.

Bisseck 6.5 Qualche leggerezza dietro e il solito sostegno alla fase offensiva.

Akanji 7 Controlla Demirovic, giganteggia di testa e nel finale salva un gol.

Bastoni 6 Non è partita da fioretto, nella prima mezz’ora sta sulle sue. Poi inizia a salire, ma si deve fermare per un fastidio al quadricipite sinistro.

Dimarco (41’ pt) 7 Inizia a carburare nella ripresa, suo il cross che porta al rigore e l’assist per Lautaro: sprazzi del vero Dimarco.

Spence 6.5 Quando deve arare il campo, si fa sentire, anche se nell’uno contro uno davanti a Seimen (16’) si fa ipnotizzare dal portiere. In fase difensiva gioca con troppa sufficienza, deve correre meno rischi.

Barella 6.5 Gara “piena”, corre tanto, appoggia ogni azione. Ha pure la palla per l’1-0, ma colpisce il palo interno. Stankovic (41’ st) ng.

Sucic 6.5 Riproposto da regista, non ha il peso di Calhanoglu o Zielinski, però cerca di dare ritmo. Dopo Bergamo, si ripete anche dal dischetto, con lo stesso esito.

Mkhitaryan 5.5 Patisce la fisicità dei tedeschi e il campo bagnato. Jones (24’ st) 6 Il clima inglese gli fa tirare fuori la grinta mancata con l’Atalanta.

Carlos Augusto 7 Chivu non può farne a meno. Prima alto, poi di nuovo dietro: chiude tutti i varchi, è ovunque, un polipo.

Esposito 7 Prestazione di spessore, nei panni soprattutto di rifinitore nonostante le sportellate con Chabot: manda in porta Spence, serve la palla che Barella spedisce sul palo. Chiude con lo splendido velo sul gol di Lautaro. Diouf (41’ st) ng.

Thuram 6.5 Nei primi venticinque minuti fatica ad accendersi e i dubbi sul fatto che non stia bene vengono tutti fuori. Poi però lo Stoccarda cala, si aprono gli spazi e inizia ad affondare con grande continuità, scheggiando anche un palo.

Lautaro (24’ st) 7 Cinque minuti per tornare a segnare dopo oltre un mese dall’ultima volta (ma quel mese, lo ha passato in infermeria).

All. Chivu 7 Chiede alla squadra di non sbilanciarsi troppo, fa sfogare lo Stoccarda e poi colpisce.