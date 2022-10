Inter, che umiliazione: il Barcellona gioca a tennis! Ajax, cinquina al Napoli

MILANO - Figuraccia delll'Inter di Cristian Chivu, che allo stadio Breda di Sesto San Giovanni riceve una pesante lezione di calcio dal Barcellona di Oscar Lopez Hernandez nella gara valida per la 3ª giornata di Youth League. I nerazzurri vengono travolti senza appello per 6-1 dai blaugrana. Il Barça, ora in testa al girone con 7 punti, archivia la pratica già nel primo tempo: 1-0 di Chadi Riad al 5', raddoppio di Balboa al 20' e tris di Victor Barberà nel recupero (45'+2'). Nella ripresa gli ospiti dilagano con il poker realizzato ancora da Barberà (68'), mentre al 78' e all'81' arrivano il 5-0 e il 6-0 realizzati rispettivamente da Lorenzo e da Paz. Per la formazione nerazzurra, in inferiorità numerica dal 45' per l'espulsione di Stante, c'è spazio solo per il gol della bandiera di Fontanarosa (86') su calcio di rigore.