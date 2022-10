Diretta Maccabi-Juve Youth League ore 13: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

NETANYA (ISRAELE) - Dopo il 3-1 della scorsa settimana a Vinovo, la Juve U19 di Paolo Montero vola in Israele per sfidare il Maccabi Haifa. Ma mentre la prima squadra si gioca le speranze di mantenere vivo il discorso qualificazione, i ragazzi della Primavera in caso di successo, e conseguente vittoria del Psg nell'altra gara contro il Benfica, metterebbero una seria ipoteca sul secondo posto e quindi sul passaggio del turno (le seconde classificate si qualificano agli spareggi). Mentre i francesi volano a punteggio pieno, infatti, i bianconeri sono a quota 4, inseguiti proprio dal Maccabi Haifa, a -1, e dai lusitani, campioni in carica ma fanalino di coda con un solo punto in tre gare. Montero, che non avrà a disposizione Yildiz per un lieve attacco influenzale, nel match di campionato di sabato contro la Sampdoria ha risparmiato alcune pedine importanti proprio in vista della sfida in programma alle 13 a Netanya.

Dove vedere Maccabi-Juve di Youth League: streaming e diretta tv

Maccabi Haifa-Juve, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Youth League, è in programma alle ore 13 a Netanya, Israele. Potrete seguire gli aggiornamenti live sul nostro sito.

Formazioni ufficiali Maccabi-Juve Youth League

JUVENTUS (4-4-2): Scaglia; S.Turco, Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Ripani, Nonge, Strijdonck, Mbangula; N.Turco, Hasa. All.: Montero.