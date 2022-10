Youth League, Milan in vetta al girone: 3-1 al Chelsea

MILANO - Vittoria fondamentale per il Milan nel 4° turno di Youth League grazie al netto 3-1 rifilato al Chelsea. Brutto primo tempo dei rossoneri che non riescono mai a rendersi pericolosi, pur reggendo bene gli attacchi dei Blues. Alla mezz'ora anche un problema per Lazetic, costretto ad abbandonare la sfida: al suo posto Traoré. Nella ripresa si accende finalmente la formazione di casa che sblocca al 63' con Alesi. La rete sembra resistere, ma all'84' gli inglesi guadagnano un calcio di rigore che Webster trasforma nell'1-1. Doccia fredda dalla quale i rossoneri si riprendono subito: Longhi all'87' e ancora Alesi al 90' calano il tris che porta il Milan in testa al gruppo %. 8 punti per Abate, primo in solitaria davanti alla Dinamo Zagabria che sale a quota 6 battendo il Salisburgo (5 punti). Resta ultimo il Chelsea con soli due pareggi ottenuti in quattro gare disputate.