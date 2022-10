Youth League, Napoli beffato: l'Ajax pareggia all'87'

CERCOLA (Napoli) - Il Napoli di Frustalupi deve ancora rinviare la gioia per la prima vittoria nella Youth League. Infatti finisce 1-1 la sfida della quarta giornata del Gruppo A contro l'Ajax. Padroni di casa che sbloccano su rigore la partita al 27' con Leonardo Paolo Rossi autore della rete. Prima della fine del primo tempo gli ospiti rimangono anche in 10 per l'espulsione (doppia ammonizione) di Gorter. Nella ripresa il Napoli sfiora il raddoppio con un bel contropiede ma all'87' arriva la doccia gelata: azione persone e gol di Jorrel Hato per sancire il pareggio finale. Per i partenopei si tratta del primo punto nel girone dopo 3 sconfitte consecutive, gli olandesi invece confermano il 2° posto a quota 7 punti (-2 dal Liverpool impegnato contro i Rangers).