Youth League, poker Iliev! L'Inter supera i gironi. Napoli eliminato

MILANO - Dopo la Juventus di Paolo Montero e il Milan di Ignazio Abate, l'Inter di Christian Chivu è la terza squadra italiana a qualificarsi alle fasi finali della Youth League. Tra le mura casalinghe dello stadio Breda i nerazzurri battono 4-2 il Viktoria Plzen grazie al poker del talento bulgaro classe 2004 Nikola Iliev (23', 34', 64' e 77'), nonostante qualche brivido di troppo causato dall'autorete di Fontanarosa (54', poi 4-2 finale con il gol di Dabani all'85'), e ringraziano il Barcellona per il successo contro il Bayern Monaco (3-2, doppietta di Angel Alarcon Galiot e gol di Canizares). La matematica restituisce la sentenza: la formazione bavarese, ultima avversaria dei nerazzurri nel girone C, è già estromessa dalla competizione, mentre il Viktoria Plzen è sì a -3 in classifica dai ragazzi di Chivu, ma con entrambi gli scontri diretti a sfavore (0-3 all'andata e 4-2 al ritorno). All'Inter toccherà dunque il medesimo destino che potrebbe capitare alla Juventus di Montero, in caso di sconfitta contro il Psg nell'ultima giornata della fase a gironi: spareggi a febbraio - validi come sedicesimi di finale - contro le vincitrici del percorso Campioni Nazionali, ovvero le 32 squadre vincitrici del campionato giovanile delle federazioni più in alto nel ranking la cui squadra maggiore non si è qualificata per la fase a gironi della Champions League. Le 32 squadre in questione si sfideranno in due turni con doppi confronti a eliminazione diretta e le otto vincitrici affronteranno le seconde classificate di ciascun girone. Attuamente, tra le squadre del percorso Campioni Nazionali ci sono anche Stella Rossa, Galatasaray, Genk e Panathinaikos.