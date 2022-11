Youth League: Napoli schiantato a Liverpool, il Bayern scherza l'Inter

Ultimo match della fase a gironi di Youth League per Inter e Napoli con verdetti nettamente diversi per i due club italiani. Gli azzurri di Frustalupi, già sicuri dell'eliminazione e dell'ultimo posto nel girone, subiscono una pesante sconfitta in esterna contro il Liverpool: 5-0 per gli inglesi al termine dei 90'. I nerazzurri di Chivu, invece, incappano in un ko indolore sul campo del Bayern Monaco: la qualificazione ai playoff contro le vincitrici del percorso Campioni Nazionali, ovvero le 32 squadre vincitrici del campionato giovanile delle federazioni più in alto nel ranking la cui squadra maggiore non si è qualificata per la fase a gironi della Champions League, era già assicurata dalla vittoria dell'ultimo turno.