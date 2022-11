Diretta Youth League Juventus-Psg ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La fase a gironi di Youth League si avvia alla conclusione, proprio come la Champions dei grandi, e la Juventus Under 19 di Paolo Montero ha ancora una storia tutta da scrivere. I giovani bianconeri ospitano il Paris Saint-Germain dell'ex Inter Zoumana Camara al Training Center di Torino, dopo la pirotecnica sconfitta per 5-3 della gara d'andata: in palio c'è il 1° posto del Girone H e dunque l'accesso diretto alle fasi finali del torneo come testa di serie, senza dover passare dagli spareggi ai sedicesimi. La Juve arriva dal clamoroso successo in rimonta (da 2-0 a 2-3) contro i campioni in carica del Benfica, in trasferta a Lisbona, che è valsa la qualificazione matematica con una giornata d'anticipo, mentre i parigini hanno battuto 3-1 il Maccabi Haifa.