Youth League, finisce il sogno Juve: Genk avanti ai rigori

Termina il percorso della Juve Primavera in Youth League. I ragazzi di Montero si arrendono al Genk solo dopo i calci di rigore. Partita fortemente condizionata dalle scelte arbitrali di Milanovic, che prima ha espulso Dellavalle per un intervento giudicato da "grave fallo di gioco" e poi Nonge per doppia ammonizione, valutando come simulazione la sua caduta nei pressi dell'area dopo uno spintone avversario. I bianconeri hanno condotto lo stesso il match e hanno sfiorato più volte l'impresa, colpendo anche un palo con Anghelé. Legno che poi ha centrato anche Yildiz ai rigori, regalando il passaggio del turno ai belgi.