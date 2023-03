Youth League, Milan-Atletico 2-0: Abate batte Torres e va alla Final Four

Il Milan fa la storia. I rossoneri battono l'Atletico Jevenil A e volano alla Final Four di Youth League , che si giocherà a Nyon. I ragazzi di Abate hanno superato per 2-0 i colchoneros di Torres e sono la seconda squadra qualificata dopo lo Sporting, che ha superato il Liverpool 1-0 grazie al fol di Ribeiro.

Youth League, Milan e Sporting alla Final Four

I rossoneri approcciano benissimo al match e vanno subito in vantaggio dopo 12' con Stalmach, centrocampista polacco del 2005. La gara resta in equilibrio fino all'autogol di Encabo al 67'. Il Milan è la terza squadra italiana a conquistare la Final Four di Youth League dopo Roma (2014-2015) e Juventus (2021-2022). Per il secondo anno di fila, ancora una volta una squadra del nostro paese avrà la possibilità di contendersi il titolo. Domani 15 marzo si scopriranno le prossime avversarie dei ragazzi di Abate e dello Sporting: saranno le vincenti dei match tra AZ Alkmaar-Real Madrid e Borussia Dortmund-Ajduk.