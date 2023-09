Inter, beffa in Youth League: la Real Sociedad pareggia nel finale

Esordio con un pizzico di amarezza per l' Inter in Youth League contro la Real Sociedad. Dopo il bellissimo poker del Milan, con protagonista il baby Camarda , e la sconfitta della Lazio contro l' Atletico Madrid , è arrivato un pareggio per i nerazzurri nella trasferta spagnola.

La squadra di Chivu ha impattato molto bene il match con la giusta mentalità e una buone verve, ma non è bastata perché alla lunga ha subito anche il ritorno dei padroni di casa. Nell'altra sfida che si è giocata alle ore 11 è arrivata una sonora vittoria del Copenaghen sul campo del Galatasaray (5 a 1): con la doppietta di Chiakha, i gol di Hojlund, Sahsah e Szucs per i danesi e di Kasal per i turchi.

Real Sociedad-Inter, beffa Chivu

L'Inter Primavera ha pregusatato i tre punti nella prima e difficile trasferta europea in Youth League ma alla fine si è dovuta accontentare di un pareggio. Nel finale è stato Martin, centrale di difesa, degli spagnoli, a trovare il gol del 3 a 3 finale con cui si è chiusa la partita. I nerazzurri sono partiti forti nel match perché nel giro di 10' si sono portati avanti, prima con il rigore di Sarr e poi con la staffilata di Kamaté dalla distanza.

Un avvio importante per la squadra di Chivu che poi ha prestato il fianco al ritorno in partita della Real Sociedad. Orobengoa è stato bravo all'11ecismo ad accorciare poi nella ripresa sempre Martin ha trovato il momentaneo 2 a 2. A riportare avanti l'Inter è stato Matjaz bravo nel tap in in occasione di una punzione insidiosa battuta dai nerazzurri. Quanto tutto sembrava propendere per i tre punti, al 90esimo è arrivato il pareggio beffa. Buona comunque la prima in Youth League per la squadra italiana.