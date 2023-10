Inter, altro pari beffardo in Youth League: Rego risponde a Berenbruch

Ancora una volta è stato un gol nel finale a separare l'Inter Primavera dalla vittoria in Youth League. E' successo con la Real Sociedad alla prima giornata, ed è capitato contro il Benfica, stavolta in casa al Konami Center. La gara è stata amministrata e gestita sin dall'inizio poi un po' di stanchezza nel finale ha permesso ai portoghesi di trovare il gol del pari. Anche un pizzico di sfortuna per i ragazzi di Chivu che sono rimasti in dieci per l'espulsione di Cocchi (doppia ammonizione). La resistenza all'assalto finale nel recupero e il punto finale per salire a quota due in classifica.