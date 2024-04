Olympiacos-Milan Youth League: diretta tv, formazioni, dove vedere la finale

Prima storica final in Youth League per il Milan e pe l'Olympiacos. Una partita inedita per giocarsi lo scettro di regina d'Europa per quanto riguarda le formazioni U19. I rossoneri hanno dovuto superare una fase a gironi ostica con Borussia Dortmund, Psg e Newcastle e poi dagli ottavi hanno avuto la meglio di Braga, Real Madrid e Porto, tutte ai calci di rigore. Dall'altra parte i greci sono arrivati alla finalissima partendo dal 'percorso campioni' ovvero quello riservato alle squadre vincitrici dei rispettivi campionati giovanili e nel suo cammino ha superato Lecce e anche l'Inter ai playoff. A Nyon dalle ore 18 il Milan giocherà per la storia e per conquistare un trofeo sfumato nella scorsa stagione dopo una cavalcata importante terminata in semifinale.