Diretta Youth League Juve-Psv Eindhoven ore 14: dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per l'esordio in Youth League contro il Psv Eindhoven per la Juve U20 di mister Francesco Magnanelli. La gara vede contrapporsi due formazioni che ambiscono ai primi posti della classifica. Quindi, pronti, via per una partita già molto importante. Da questa stagione la competizione Uefa per la categoria Under 20 non prevede una "fase a gironi", ma un campionato al termine del quale le prime 22 squadre si qualificheranno per i sedicesimi di finale.