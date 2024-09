Juve, buona la prima in Youth League: Montero decide la sfida col Psv

La Juve vince di misura contro il Psv e lo fa grazie al primo gol di Montero. I bianconeri soffrono all'inizio e un po' alla fine della gara, ma riescono a resistere e a portare a casa i primi tre punti della nuova Youth League. Buona la prima per Magnanelli in campo europeo con i giovani, bravo a dare indicazioni per tutta la gara e fare i cambi nei momenti giusti della gara. La rete arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Vacca mette al centro per Martinez, il tiro del difensore viene murato e sulla ribattuta il più lesto è Montero. Il figlio d'arte è tra i migliori in campo e non solo per la rete. Per il resto diverse occasioni da una parte e dall'altra con Radu provvidenziale su Van den Berg e su altre uscite importanti. Alla fine la Juve festeggia tre punti d'oro per dare continuità anche ai risultati in campionato, ultimo il 4-0 contro il Monza.