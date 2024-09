Montero decisivo, Ripani sublime: le pagelle della Juve in Youth League

La Juve Primavera vince e convince anche in campo europeo. Dopo l'ottimo inizio di campionato (tolta la parentesi negativa della prima giornata), arrivano i primi tre punti in Youth League. A Vinovo i bianconeri riescono ad avere la meglio di un ostico Psv Eindhoven, formazione dotata di qualità e struttura fisica importante. I ragazzi allenata da Magnanelli, però, sono scesi in campo con un ottimo piglio, hanno saputo soffrire e allo stesso tempo contrattaccare con le proprie armi a disposizione. Il gol arriva nella ripresa con il tap-in di Montero poi è Radu a prodigarsi con un paio di ottimi interventi. Bene la fase difensiva con il figlio d'arte sugli scude e un Martinez in crescita costante. In mezzo al campo ottima la regia (e non solo) di Ripani oltre alla corsa di Pagnucco sulla fascia. Attacco un po' più sterile ma riesce a lavorare per la squadra con le giocate di Vacca e le sponde di Pugno. Insomma, buona la prima per i giovani della Juventus e primi tre punti portati a casa.