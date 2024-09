Inter, debutto da sogno in Youth League! Bologna-Shakhtar rinviata per pioggia

Esordio da sogno per l'Inter U19 nella nuova edizione della Youth League 2024/2025. I nerazzurri si impongono di forza contro un ottimo Manchester City, che cade sotto i colpi di un ispirato Thomas Berenbruch, autore di una doppietta. Di Lavelli e Alexiou le reti che hanno fissato il punteggio sul 2-4 per gli italiani. Il centrocampista nell'immediato post-partita, incalzato dai media su quali fossero i suoi idoli di riferimento, ha scelto due giocatori in particolare: "Ho talmente tanti giocatori da cui prendo spunto che non saprei proprio scegliere, se devo prenderne due in prima squadra dico Barella e Mkhitaryan".