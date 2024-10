Youth League, Juve pazzesca a Lipsia: tris, vittoria e decollo in classifica

È una Juventus formato europeo quella scesa in campo questo pomeriggio contro il Lipsia nella seconda giornata della Youth League. I ragazzi allenati da Magnanelli hanno giocato una partita praticamente perfetta, indirizzando sin da subito il match al loro favore battendo i tedeschi con un sonoro 3-0. Bastano 8 minuti dal fischio d'inizio ai bianconeri per mettere la freccia e passare in vantaggio grazie a un gol di Vacca. In apertura di secondo tempo ci pensa Florea a raddoppiare, dando continuità a quanto di buono visto nelle scorse settimane. Sul risultato di 2-0, però, è proprio l'autore del secondo gol ad essere espulso per doppia ammonizione, lasciando i compagni in inferiorità numerica. Un episodio che avrebbe potuto pregiudicare il prosieguo della gara. Ci pensa Biliboc a firmare il tris e scacciare via ogni timore e chiudere la partita. I giovani bianconeri salgono quindi a quota 6 punti, insieme ad Atalanta e Inter.