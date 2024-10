Juve-Stoccarda Youth League: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Dimenticare il derby e dare continuità in Youth League. La Juventus Primavera arriva alla sfida contro lo Stoccarda con l'amaro in bocca per la sconfitta contro il Torino in campionato, ma con la consapevolezza di poter dire la sua in campo europeo. Due vittorie in altrettante gare contro Psv e Lipsia per i bianconeri e Magnanelli vuole assolutamente continuare a portare punti per provare a chiudere la prima fase tra le prime otto ed evitare i playoff. Mancherà Florea, espulso con il Lipsia e dunque squalificato per questa gara. Attenzione massima per lo Stoccarda che ha perso con il Real Madrid di misura e poi vinto