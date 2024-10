Vacca scatenato ma non basta: beffa al 96', in Youth League primo ko per la Juve

Sconfitta beffa per la Juventus Primavera in Youth League . I bianconeri, dopo il ko contro il Torino in campionato , cadono anche nella sfida europea contro lo Stoccarda . Davanti a due ospiti d'eccezione ed ex Juve come Sami Kedhira e Claudio Marchisio , la squadra di mister Magnanelli perde proprio all'ultimo secondo di partita, con il risultato di 2-3. Una gara dominata, dal punto di vista del gioco, ma i tedeschi si sono dimostrati solidi e cinici. Dopo un ottimo avvio i bianconeri la sbloccano al 14' con il bellissimo tiro da fuori di Vacca , ma proprio poco prima dell'intervallo arriva la rete del pari con Bujupi .

La partita nel secondo tempo è sostanzialmente in equilibrio, ma gli ospiti trovano il gol del vantaggio ad un quarto d'ora dal termine con il colpo di testa del neo entrato Luers. La reazione juventina è furente, e dopo circa 10' arriva il pari ancora con Vacca, servito splendidamente da Savio. Ci sarebbe anche l'occasione del vantaggio, con Biliboc che però davanti al portiere spreca tutto. Esattamente all'ultimo secondo di gara, con i bianconeri sbilanciati alla ricerca del gol vittoria, arriva la marcatura dello Stoccarda che vince dunque la partita grazie a Fressle. Juve Primavera trova la prima sconfitta europeo e che resta quindi ferma a 6 punti in Youth League: prossimo appuntamento il 5 novembre in casa del Lille.

Juve-Stoccarda Youth League, rivivi la diretta testuale

90' + 7' - FINISCE QUI!

Lo Stoccarda si impone sulla Juv per 2-3

90' + 6' - GOL DELLO STOCCARDA!

All'ultimo secondo gol ospite: Juve sbilanciata alla ricerca della rete, azione ribaltata in pochissimi attimi, Fressle insacca

90' + 4' - Ripani stoppa e calcia al volo, la conclusione termina a lato

90' + 1' - Ammonito Vacca, che trattiene vistosamente l'avversario ed evita la ripartenza dello Stoccarda

90' - L'arbitro concede 6' di recupero

87' - CLAMOROSA OCCASIONE JUVE!

Palla in profondità, Vacca di prima lancia Biliboc che tutto solo davanti al portiere prova il pallonetto, ma Hellstern dice di no

85' - PARI JUVE, ANCORA VACCA!

Palla di Scienza a favorire l'inserimento di Scienza, cross basso in mezzo, velo di Lopez e Vacca batte a rete: 2-2!

81' - Fressle sostituisce Catovic nello Stoccarda

80' - Ultimi cambi per Magnanelli: Ivan Lopez per Pugno, mentre Scienza prende il posto di Boufandar

77' - RISPOSTA JUVE!

Guizzo di Biliboc che si libera di Scott e calcia col destro, risponde presente Hellstern che manda in angolo

74' - VANTAGGIO STOCCARDA!

Calcio di punizione tagliato di Penna, bucano tutti in area e il neo entrato Luers colpisce di testa, con la palla che tocca la parte bassa della traversa ed entra in rete

71' - Altro cambio per lo Stoccarda: entra Luers per Bujupi

67' - Tempo di sostituzioni: nello Stoccarda esce Tsigkas ed entra Kroll-Thiel. Tre cambi tra i bianconeri: Ripani per Ngana, Biliboc per Finocchiaro e Montero per Gil Puche

54' - ZELEZNY DECISIVO!

Azione di Catovic, serve Penna che calcia di sinistro a giro di prima dal limite dell'area: l'estremo difensore bianconero ci mette una pezza deviando in corner

49' - CARICA BIANCONERA!

Buono spunto di Boufandar, che conclude potentemente col sinistro: la palla però si alza e termina alta, seppur non di molto

46' - SI RIPARTE!

Inizia il secondo tempo, si riprende dall'1-1 dei primi 45'. Nello Stoccarda primo cambio: entra Janjic per Hajdini

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Squadre sull'1-1 dopo la prima frazione

45' - Concesso un minuto di recupero

44' - PAREGGIO STOCCARDA!

Tedeschi in crescita, e poco prima dell'intervallo trovano l'1-1. Lancio in avanti, Tsigkas riceve palla e riparte dopo un contrasto con Gil, assist per Hajdini, la sua conclusione viene ribattuta, sfera che arriva a Bujupi che non sbaglia davanti a Zelezny

31' - CHANCE STOCCARDA!

Penna recupera la sfera nella sua metà campo e prova subito la conclusione con Zelezny fuori dai pali: palla che esce non di molto

19' - Palla in profondità per Savio, cross all'indietro per Vacca che al limite dell'area calcia di prima ma spara alto

17' - Azione personale di Finocchiaro, cross insidioso dalla sinistra ma la retroguardia tedescia spazza prima che arrivi qualche attaccante bianconero sul pallone

16' - CHANCE PER IL RADDOPPIO!

Ottimo spunto personale di Pugno, che arriva a tu per tu col portiere ma viene murato al momento della conclusione da un difensore dello Stoccarda

14' - JUVE IN VANTAGGIO!

Vacca riceve palla sulla trequarti, due passetti in avanti e tiro da fuori che è imprendibile per Hellstern: è 1-0

2' - OCCASIONE JUVE!

Pugno da ottima posizione calcia al volo, ma non trova lo specchio della porta

1' - SI PARTE!

Comincia la sfida di Youth League tra Juve e Stoccarda