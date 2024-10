Inter e Atalanta, 3 su 3 in Youth League: Young Boys e Celtic vanno ko

Terza giornata di Youth League per le squadre italiane. Nella giornata di ieri è arrivato un 1-1 per il Milan Primavera contro il Brugge, mentre la Juve di Magnanelli ha perso all'ultimo respiro contro lo Stoccarda dopo una gara prevalentemente dominata. Ieri ko anche il Bologna , uscito confitto per 3-1 con l'Aston Villa. Oggi è toccato alle due nerazzurre: vittorie per Atalanta e Inter rispettivamente in casa contro il Celtic per 2-1 e in trasferta con lo Young Boys per 2-3.

Successo in rimonta per l'Atalanta di mister Bosi con il Celtic . Dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Baldo alla fine del primo tempo, i bergamaschi subiscono il gol dei biancoverdi ad inizio ripresa: rete targata Turley con un beffardo tiro-cross. Non si fa attendere la risposta dei nerazzurri, che prima pareggiano al 68' con il colpo di testa di Camara su assist di Tavanti, poi la ribaltano in pieno recupero: Bonsignori Boggi si fa trovare pronto sul secondo palo e firma il 2-1 definitivo. Si tratta della terza vittoria in tre partite per l'Atalanta.

Gara ricca di colpi di scena anche per l'Inter con lo Young Boys. La partita si sblocca al 34', quando Della Mora con un inserimento vincente si fa imbeccare da Venturini e con un diagonale batte Cherif: è 0-1 per i nerazzurri. Ma gli svizzeri non mollano e poco prima dell'intervallo trovano il pari: Zamarin super sul tiro di Tsimba, ma nulla può sulla ribattuta di Rufener. Comincia la ripresa e l'Inter si riporta nuovamente avanti con Cocchi al 53', ma dopo appena 3' arriva l'espulsione di Quieto per seconda ammonizione: nerazzurri in 10. Lo Young Boys si rifà avanti e trova il 2-2 pochi minuti più tardi con il tiro da fuori di Smith. A ridosso del 90', però, arriva il gol vittoria per l'Inter con la spaccata di Alexou sul cross di Cocchi. Terza vittoria in tre gare anche per la squadra di mister Zanchetta.

Gli altri risultati in Youth League

Nelle altre gare di Youth League non vanno oltre l'1-1 né in Atletico-Lille né in Brest-Bayer Leverkusen. Tris del Manchester City sullo Sparta Praga: decisiva la tripletta di Oboavwoduo. Gol ed emozioni sia in Barcellona-Bayern Monaco che in Lipsia-Liverpool: entrambe le gare si sono concluse con una vittoria per 3-1 da parte dei padroni di casa. Non è mancato il divertimento nemmeno in Salisburgo-Dinamo Zagabria, con il match terminato per 3-2. Infine il Benfica si è imposto per 2-0 sul Feyenoord.