Lilla-Juve Youth League: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Lilla-Juventus, dove vederla

La partita tra Lilla e Juventus sarà trasmessa in diretta da UEFA TV in streaming on demand, su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Lilla-Juventus, le formazioni ufficiali

Lille: Merzouk; Bonnechere, Lucea, Mbamba-Muanda; Imbondo, Faiz, Boussadia, Apkakou, Nagera; Diaoune, Akale. A disposizione: Sajous, Hallez, Flament, Fokam, Ayodele, Goffi, Hadiri, Livemont, Mokhtari. Allenatore: Stephane Pichot.

Juventus (3-5-2): Zelezny; Montero, Martinez Crous, Gil Puche; Ventre, Florea, Ripani, Boufandar, Pagnucco; Pugno, Vacca. A disposizione: Radu, Nisci, Crapisto, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Bassino, Ngana, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli.

Arbitro: Roman Jitari (MDA)

