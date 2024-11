Inter show e primato solitario in Youth League: Arsenal ko! Crolla l’Atalanta

L' Inter Primavera è inarrestabile e supera anche l' Arsenal in Youth League con un netto 4-1 . La squadra di Zanchetta è l'unica a punteggio pieno in questo nuovo format della Champions dei giovani. Stesso risultato anche per lo Stoccarda , che si impone contro l' Atalanta . Frena invece il Salisburgo sul campo del Feyenoord : solo un pari per gli austriaci che restano al secondo posto. Netta vittoria dell'Aston Villa in Belgio contro il Brugge. Tre punti di misura anche per il Barcellona con la Stella Rossa. Spettacolare 3-3 del Bayern Monaco con il Benfica, pioggia di gol anche tra Psg e Atletico Madrid, con i francesi che hanno la meglio.

Inter, poker all'Arsenal. Cade l'Atalanta: i risultati

La corsa dell'Inter continua senza sosta e cala il poker senza troppi problemi anche contro l'Arsenal, che resta in fondo alla graduatoria. Protagonisti del match De Pieri e Spinaccè nel primo tempo, poi nella ripresa i gunners restano in dieci uomini per l'espulsione di Kacurri che si becca il secondo giallo per un fallo commesso su De Pieri, costretto ad uscire dal campo in barella. Il neo-entrato Pinotti sigla il tris, poi gli inglesi accorciano le distanze con Kamara, ma al 92' arriva il definitivo 4-1 di Matteo Lavelli. Niente da fare per l'Atalanta che deve arrendersi alla superiorità dello Stoccarda. I tedeschi si impongono 4-1 con la doppietta di Bujuopi, Tsigkas e Boakye. Partita influenza dall'espulsione di Pardel al 26'. Di Arrigoni la rete della bandiera bergamasca. Prima sconfitta per la Dea che resta ferma a 9 punti. A seguire tutti i risultati del quarto turno della fase a campionato della Youth League: