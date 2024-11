Biliboc fa volare la Juve Primavera in Youth League: 2-0 all'Aston Villa

Prosgue l'ottimo momento delle formazioni italiane in Youth League . Dopo le vittorie di Inter, Atalanta e Milan nella giornata di martedì, anche la Juventus riesce a fare la voce grossa in terra inglese contro l' Aston Villa . La formazione di Magnanelli riesce a trovare tre punti importanti a 90' dal termine della fase a campionato, in attesa dell'ultimo confronto contro il Manchester City a Vinovo dell'11 dicembre.

Youth League, Aston Villa-Juve: la partita

Un gol per tempo è quanto basta alla Juventus Primavera per superare l'Aston Villa. Ed è Biliboc il protagonista della festa bianconera a Birmigham. La sua doppietta, infatti, regala tre punti pesanti nella corsa alle prime posizioni in classifica della Youth League. Per lui terzo gol consecutivo, dopo quello segnato nel weekend contro la Sampdoria. Nei primi minuti del match sono i Villains a rendersi pericolosi ma è bravo Radu a farsi trovare prono. Un avvio davvero elettrico con occasioni da una parte e dall'altra, ma a far pendere dalla bilancia il risultato a favore dei bianconeri è l'esterno Biliboc. Servito molto bene da Pugno non sbaglia e porta avanti i suoi.

Nella ripresa il copione è lo stesso. Le squadre attaccano, Radu salva la Juve in un paio di occasione e i bianconeri sfiorano il raddoppio con Vacca. È il preludio al gol perché pochi minuti più tardi, ancora Biliboc, a trovare il tap-in giusto per superare Lewis. Nel finale è assalto inglese al fortino bianconero, ma è ancora il portiere rumeno a salvare il risultato. In campo anche il Bologna a Casteldebole contro il Lille per completare il quadro delle italiane impegnate in Youth League. Ecco tutti i risultati della Youth League:

Psv-Shakhtar 1-1

Dinamo Zagabria-Dortmund 0-0

Celtic-Brugge 1-0

Sturm Graz-Girona 0-0

Stella Rossa-Stoccarda 1-1

Youth League, la classifica delle prime posizioni

Di seguito la classifica delle prime posizioni della Youth League con tre italiane nelle prime sette: