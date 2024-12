Inter, è l’anno della Champions: 1ª da sola in Youth League a punteggio pieno!

Inter a punteggio pieno in Youth League. I nerazzurri si aggiudicano la sfida valida per la 6ª e ultima giornata della fase a girone unico del torneo, superando in trasferta il Bayer Leverkusen con il risultato finale di 1-0. Un successo firmato Mattia Zanchetta , figlio dell'allenatore Andrea , andato a segno al 63' minuto. Crescono dunque le aspettative sull'avventura europea della formazione primavera. Lo scorso anno in finale ci andò al Milan, poi sconfitto dall'Olympiacos (3-0).

Crollo Atalanta. Domani tocca a Juve e Bologna

Crolla invece l’Atalanta, uscita sconfitta dalla sfida contro il Real Madrid con il finale di 4-0. Al Gewiss Stadium, i blancos vanno a segno con Aguado (42’), Conde (66’, 69’) e Fortea (75’), agganciando così la Dea a quota 12 punti. Quanto al prossimo impegno della Juve, i bianconeri ospiteranno il Manchester City alle ore 14 di mercoledì 11. La formazione di Magnanelli, reduce dal successo contro l'Aston Villa (2-0), si presenterà all'appuntamento con 10 punti in classifica. Atteso in campo anche il Bologna, che affronterà in trasferta il Benfica.

Youth League: l'albo d'oro

Questo l’albo d’oro della Youth League, che vede il Milan come unica finalista italiana nella storia del torneo riservato alle formazioni Under-19 europee. Nel 2024 a Nyon, i rossoneri si arresero all’Olympiacos per 3-0. Il Chelsea è invece la sola squadra ad aver vinto la competizione per due volte consecutive. Due titoli anche per il Barcellona, ma con due finali in meno rispetto ai Blues, che raggiunsero l’ultimo atto anche nel 2018 e nel 2019.

2013-2014 - Barcellona

2014-2015 - Chelsea

2015-2016 - Chelsea

2016-2017 - Salisburgo

2017-2018 - Barcellona

2018-2019 - Porto

2019-2020 - Real Madrid

2021-2022 - Benfica

2022-2023 - AZ Alkmaar

2023-2024 - Olympiacos