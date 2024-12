Juve-Manchester City Youth League: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Un vero e proprio scontro diretto quello tra Juventus e Manchester City, ultima giornata della fase campionato di Youth League. Dieci i punti in classifica per i bianconeri, nove quelli degli inglesi ma nelle ultime settimane la formazione allenata da Magnanelli è in una fase altalenante. In campionato è reduce da due sconfitte consecutive (Sassuolo e l'ultima contro il Verona) ma giocare in Europa dà sempre stimoli diversi, soprattutto affrontando i Citizens.