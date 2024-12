Youth League, Juve-City 1-1: niente testa di serie, chi sfida ai sedicesimi

La Juventus U20 continua a fare bella figura in Youth League, ma non va oltre l'1-1 contro il Manchester City. I bianconeri passano in vantaggio con Mazur e dominano la prima parte di gioco, poi però subiscono il pari di Samuel alla prima occasione inglese. Nella ripresa i ragazzi di Magnanelli calano e non riescono a riportarsi avanti. Dunque niente top 6 e testa di serie in vista del sorteggio per i sedicesimi. Tra le possibili avversarie ci saranno le dieci squadre qualificate dal percorso campionati nazionali, che avranno anche il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Questi per ora i club già sicuri in attesa che finiscano gli altri match: AZ, Olympiacos, NK Lokomotiva, Trabzonspor.