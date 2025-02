Inter, è l’anno della Champions: in Youth League vince sempre, è agli ottavi!

Grandi emozioni nella prima giornata dedicata ai sedicesimi di finale di Youth League . In attesa delle gare di domani ( in cui sarà impegnata anche la Juve Primavera contro il Trabzonspor ), sorridono le prime due italiane in campo: passano infatti agli ottavi di finale sia l' Atalanta che l' Inter . I bergamaschi superano, dopo una serie infinita di calci di rigore, la Dinamo Kiev . Gli altri nerazzurri, invece, superano per 3-1 il Lille : da segnalare la perla messa a segno da Spinaccè per sbloccare il risultato.

Youth League, Atalanta e Inter agli ottavi

Pirotecnico 3-3 tra Dinamo Kiev e Atalanta: ad Antalya Bonsignori Goggi porta subito avanti i nerazzurri, ma la squadra di mister Giovanni Bosi si fa clamorosamente rimontare. All'intervallo si va con gli ucraini avanti per 3-1, grazie all'autorete di Camara e ai gol di Ponomarenko e Kremchanin. Tre marcature arrivate tra il 22' e il 45' che non scoraggiano l'Atalanta, che nella ripresa riesce a rimettere la gara sui binari giusti con alla doppietta in appena 7' di Fiogbe. Poi la serie infinita ai calci di rigore: 18 tiri dal dischetto che alla fine premiano i bergamaschi, grazie alla traversa colta da Tretiak nella serie ad oltranza.

Festeggia anche l'Inter, che batte per 3-1 il Lille: ad indirizzare il risultato ci pensa Spinaccè con una rapidissima doppietta. Il primo gol al 32' è una magia: cross di Zanchetta, poi lo splendido tiro al volo che si insacca in rete. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio, sempre con Spinaccè, che è lesto a raccogliere la respita di Merzouk sul tiro di Mosconi. Proprio quest'ultimo, nella ripresa, cala il tris in tap-in chiudendo di fatto la contesa. Gol della bandiera per il Lille a ridosso del 90' con Lachaab. Si tratta della settima vittoria in sette partite giocate dall'Inter in questa Youth League. Nelle altre gare passa di misura il Bayern Monaco sul Betis, mentre Az-Benfica e Stoccarda-Liverpool sono entrambe finite 2-2: sfide decise ai rigori e vinte in entrambe le gare dai padroni di casa. Tutte le vincenti hanno avuto accesso agli ottavi di finale della competizione.

RISULTATI

Dinamo Kiev-Atalanta 3-4 (d.c.r)

Stoccarda-Liverpool 3-2 (d.c.r)

Az-Benfica 3-2 (d.c.r)

Inter-Lille 3-1

Betis-Bayern 0-1

Hoffenheim-Shakhtar (in corso)