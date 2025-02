Juve Primavera ko e fuori dalla Youth League: le pagelle

Termina ai sedicesimi di finale l'avventura della Juve Primavera in Youth League . Dopo il passaggio turno di Atalanta e Inter nella giornata di ieri , i bianconeri di Magnanelli vengono eliminati dal Trabzonspor grazie ad un gol siglato da Turan nella ripresa. La Juve può recriminare per le tante occasioni create e per un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro nell'area di rigore turca. Ora testa al campionato per i bianconeri, che si apprestano ad affrontare il Cesena in campionato.

18:50

L'attacco delude, Magnanelli bene nei cambi

BILIBOC 5.5 - La volontà c’è, in qualche occasione tenta di dar spazio alla sua rapidità, ma soffre eccessivamente la fisicità del Trabzonspor

FINOCCHIARO (dal 20’ st) 6.5 - L’impatto alla partita è ottimo, diventa subito punto di riferimento dei bianconeri dal suo ingresso. Ci prova un paio di volte con azioni personali, gli manca però la mira

PUGNO 5.5 - Bene in termini di aiuto alla squadra: si muove con abilità, nel gioco coi compagni risponde sempre presente. Manca, come tutto il reparto avanzato, in zona gol

VACCA 5.5 - Nel primo tempo avrebbe l’occasione di far male ma non la sfrutta al meglio con un pallonetto troppo timido. Col passare dei minuti sparisce pian piano dal gioco

MEROLA (dal 20’ st) 6 - Entra senza timidezza in campo, prova in un paio di situazioni a mostrare le sue qualità ma la stanchezza della squadra si fa sentire e non riesce ad incidere nel forcing finale

MAGNANELLI 6 - L’approccio della sua squadra è buono, le occasioni per far male non mancano. Prova a dare brio con i cambi: i subentrati incidono positivamente, ma non basta. Un po’ di imprecisione e sfortuna non gli consentono di accedere agli ottavi di Youth League

18:37

Crapisto super, Ripani up & down

CRAPISTO 7 - Senza dubbio il più vivo e vispo della Juve. Incontenibile con le sue serpentine, detta i tempi di gioco alla squadra, copre tutto il campo e sfiora il gol: serve un miracolo di Yildirim ad evitare la rete del vantaggio bianconera

BOUFANDAR 6.5 - Si dà da fare sia in fase di costruzione che di copertura. È sua la giocata che poteva portare ad un importante calcio di rigore, non ravvisato però dal direttore di gara

RIPANI 5.5 - Troppi gli up & down durante la sua partita: pecca di imprecisione in diverse occasioni, nonostante la qualità di certo non gli manchi

DJAHL (dal 38’ st) 5.5 - Avrebbe l'occasione di segnare il gol del pari, ma il suo colpo di testa a botta sicura è impreciso

18:31

I voti alla difesa bianconera

SAVIO 6 - Bene in fase di proposizione, sfiora due volte il gol non concludendo in maniera precisa. Qualche sofferenza di troppo in copertura.

VERDE 6.5 - Buone letture e solidità, nonostante le folate del Trabzonspor che in ripartenza si è spesso reso pericoloso. Letteralmente decisivo nel primo tempo sul tentativo alla mezz’ora di Turan

BRUNO MARTINEZ 6- Sfiora il gol del possibile vantaggio, nella prima frazione spende benissimo un cartellino giallo per interrompere la pericolosissima ripartenza su Turan

PAGNUCCO 5.5 - Troppo poco propositivo in fase di possesso, indeciso nello spazzare la palla in occasione del gol turco

18:25

Juve Primavera, le pagelle

RADU 6.5 - Nulla può sulla rete di Turan. Per il resto si fa trovare sempre pronto: si dimostra reattivo tra i pali, bravo e sicuro nelle uscite alte

18:11

Amarezza Juve

Nonostante una grande prestazione e tante occasioni create, si ferma ai sedicesimi di finale l'avventura della squadra di Magnanelli in Youth League

17:57

Finisce qui, vince il Trabzonspor

90' + 6' - Juve eliminata: passa il Trabzonspor di misura nonostante il forcing fino all'ultimo secondo di gara

17:54

Finocchiaro alto di poco

90' + 4' - Azione personale, trova lo spazio per calciare ma la conclusione non trova la porta

17:53

Cambio per il Trabzonspor

90' + 3' - Fuori Faruk Duymaz, al suo posto Ates

17:51

Occasione colossale per la Juve

90' + 1' - Pazzesca giocata di Pugno che mette in mezzo, Yildirim sbaglia l'uscita e Djahl colpisce di testa a porta sguarnita, ma schiaccia e la sfera rimbalza a terra per poi uscire sopra la traversa

17:50

Concessi 5 minuti di recupero

90' - Altri 300 secondi di speranza per la squadra di Magnanelli

17:49

Radu tiene in piedi la Juve

89' - Il portiere bianconero respinge bene sul tiro di Tibukoglu: palla che finisce in corner

17:48

Altra ammonizione per il Trabzonspor

88' - Giallo per Tibukoglu, che con un fallo di mano ha interrotto la ripartenza Juve

17:44

Cambi in entrambe le squadre

83' - Nel Trabzonspor Alkurt e Tuncer prendono il posto di Cakiroglu e Bayram. Nella Juve Djahl per RIpani

17:39

Merola ammonito per simulazione

78' - Il numero 36 trova il guizzo, poi si lascia andare: arriva il giallo dal direttore di gara

17:36

Juve in attacco, il Trabzonspor cambia

75' - I bianconeri provano a trovare il gol del pari: tentativo di Pugno, che non trova però la porta di testa. Intanto nel Trabzonspor fuori Turan dentro Terzi

17:27

Occasionissima per i bianconeri!

67' - Palla velenosissima di esterno da Crapisto, la sfera attraversa tutta l'area ma ci arriva solo Finocchiaro che la rimette dentro, la sfera viene poi allontanata prima che possa arrivarci Pugno

17:25

Doppio cambio Juve

65' - Dentro Finocchiaro per Biliboc, fuori Vacca dentro Merola

17:23

Ammonito Boufandar

63' - Giallo per proteste arrivato al centrocampista bianconero, che chiedeva calcio di rigore per un tocco di mano di Malkocoglu non visto dall'arbitro

17:21

Vantaggio Trabzonspor

61' - Sugli sviluppi di corner la palla arriva a Turan che di piattone mancino batte Radu: è 1-0

17:20

Miracolo di Radu!

60' - Cross di Bayram sul secondo palo, colpo di testa di Emreince ma l'estremo difensore bianconero si fa trovare pronto, nonostante la beffarda deviazione di Pagnucco

17:12

Martienz vicino alla rete

52' - Cross tagliato di Panucco, Martinez trova benissimo il tempo dello stacco ma non riesce ad inquadrare la porta dall'interno dell'area piccola

17:08

Tentativo Juve

49' - Ci provano i bianconeri: azione insistita di Crapisto, palla dietro per Savio il cui tiro è debole. Sul continuo dell'azione fallo di Baskan su Biliboc: giallo che lo costringerà a saltare l'eventuale ottavo di finale

17:07

Giallo pesante per Pugno

48' - Ammonito l'attaccante Juve: era diffidato, salterebbe l'eventuale ottavo di finale

17:05

Si ricomincia

46' - Parte il secondo tempo tra Trabzonspor e Juventus

17:02

Regna l'equilibrio

Nei primi 45' ritmi compassati alternati da folate delle due suqadre, con entrambe le compagini a sfiorare la rete

16:50

Finisce il primo tempo

45' + 2' - Termina la prima frazione di gioco sul punteggio di 0-0

16:47

Segnalato il recupero

45' - Concessi 2 minuti aggiuntivi dal direttore di gara

16:45

Crapisto sfiora il gol

42' - Allo scadere della prima frazione Juve vicinissima alla rete: bella palla di Biliboc sul secondo palo, Vacca in acrobazia rimette in mezzo, Crapisto anticipa l'avversario ma Yildirim respinge miracolosamente col piede destro

16:37

Padroni di casa all'attacco

34' - Momento favorevole per il Trabzonspor, stavolta è Tibukoglu a provarci da fuori: la conclusione è potente ma alta

16:32

Salva tutto Verde!

30' - Turan prende il campo davanti, entra in area e calcia fortissimo, decisiva la scivolata del centrale bianconero

16:26

Rischio per i bianconeri

23' - Imbucata di Turan, Martinez lo strattona e trattiene l'avversario involato verso la porta: arriva il cartellino giallo. Ammonito anche Bayram per proteste, dopo aver chiesto il cartellino rosso per il difensore bianconero in maniera veemente

16:18

Vacca vicino al gol

16' - Doppio tentativo per il centravanti bianconero: prima tenta il pallonetto a scavalcare il portiere, con la palla allontanata dalla difesa prima che varchi la linea di porta. Sul continuo dell'azione altro tentativo in girata che termina però a lato

16:15

Risposta Trabzonspor

12' - Si salva la Juve: doppio tentativo di Turan, ma la retroguardia bianconera fa muro

16:14

Juve vicina al vantaggio

11' - Cross in ara del Trabzonspor, Savio devia e per pochissimo non trova lo specchio della porta

16:05

Primo tentativo Juve

3' - La prima conclusione della gara è di Ripani, ma il suo sinistro dal limite è debole e centrale

15:59

Fischio d'inzio! Via a Trabzonspor-Juve

1' - Si parte, inizia il sedicesimo di finale di Youth League tra i bianconeri e i turchi

15:45

I ragazzi di Magnanelli in cerca di riscatto

La Juventus di Magnanelli, dopo aver vinto contro l'Atalanta in Coppa Italia, è capitolata contro il Milan nella scorsa giornata di campionato. Al di là della sonora sconfitta per 3-0, è stato l'atteggiamento dei giovani a deludere, mai veramente in partita. La sfida con il Trabzonspor ha quindi doppia valenza: continuare il sogno europeo e riscattare subito la cocente caduta.

15:26

Trabzonspor-Juve Primavera: le formazioni ufficiali

Trabzonspor (4-3-3): Yildrim; Emreince, Ozturk, Malkocoglu, Tibukoglu; Baskan, Erdogan, Faruk Duymaz; Turan, Bayram, Cakiroglu

A disposizione: Colak, Terzi, Ozcan, Ates, Tuncer, Alkurt, Babat, Keskin.

All.: Saka

JUVENTUS (4-3-3): Radu; Savio, Verde, Bruno Martinez, Pagnucco; Craspisto, Boufandar, Ripani; Biliboc, Pugno, Vacca

A disposizione: Zelezny, Ventre, Finocchiaro, Keutgen, Rizzo, Ngana, Djahl, Merola, Ivan Lopez.

All.: Magnanelli

Trebisonda