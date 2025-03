Inter, è l’anno della Champions: in Youth League pareggia al 94’, Bayern ko ai rigori!

La Primavera dell' Inter sarà l'unica squadra italiana presente nel tabellone dei quarti di finale di Youth League . Partita decisamente sofferta per i nerazzurri contro il Bayern Monaco : i ragazzi di Zanchetta passano in svantaggio dopo la rete dei tedeschi firmata da Chavez . Nella ripresa, nonostante il rigore sbagliato da Topalovic, la formazione italiana riacciuffa il match al 94' pareggiando con Alexiou . Si passa direttamente ai calci di rigore dove i milanesi si impongono sui bavaresi per 5-4. Ad attenderli ci sarà proprio il Trabzonspor che dopo aver eliminato la Juventus è riuscito a vincere anche contro l' Atalanta per 1-0. Nulla da fare per i bergamaschi, con l'avventura europea che si conclude agli ottavi.

Youth League, gli ottavi di finale: tutti i risultati

Il Manchester City fa tutto nel primo tempo e liquida l'Hoffenheim con il risultato di 2-1: per i Citizens gol di Warhurst e Heskey, mentre per i tedeschi marcatura di Behrens. Gli inglesi troveranno ai quarti di finale gli olandesi dell'Az Alkmaar che hanno sorprendentemente battuto il Real Madrid in trasferta per 2-0 con le reti di Bouziane e Smits. Anche lo Stoccarda passa al turno successivo vincendo contro lo Sporting Lisbona per 3-2: per la formazione tedesca gol di Boakye, Luers e l'autorete di Mota, mentre per i portoghesi a segno Goncalves e Nel. Tra Sturm Graz e Olympiakos, dopo l'1-1 dei minuti regolamentari dove Koita ha risposto al gol di Papakanellos, i greci staccano il pass vincendo ai rigori per 5-4.