Juve-Borussia Dortmund: orario, diretta e dove in tv e streaming la Youth League in tempo reale

Coraggio e determinazione: è questo l’appello di Simone Padoin ai suoi ragazzi in vista del debutto europeo contro il Borussia Dortmund. La Juventus Primavera inaugura il suo cammino internazionale, dopo che lo scorso anno si fermò ai sedicesimi contro il Trabzonspor. Il momento, però, non è dei più semplici: una sola vittoria contro la Cremonese, un pareggio sofferto con il Sassuolo e due sconfitte contro Frosinone e Genoa raccontano un avvio difficile. Di fronte ci sarà un Dortmund in forma smagliante, reduce da sei vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale. L’ultima sconfitta dei tedeschi risale addirittura al 4 maggio contro il Bayern. Per contrastare i gialloneri, Padoin punta su Elimoghale, classe 2009, già in gol nell’ultima uscita dei bianconeri sul campo del Genoa.
Juve-Borussia Dortmund, orario e dove vederla
Martedì 16 settembre 2025 sarà una giornata intensa per i colori bianconeri: ad aprire il programma europeo sarà la Juventus Primavera, che alle ore 14:00 affronterà il Borussia Dortmund nella prima giornata della UEFA Youth League 2025/26. La sfida si giocherà all’Allianz Training Center di Vinovo e rappresenta un affascinante antipasto del match serale tra le prime squadre, previsto alle 21:00 all’Allianz Stadium. Per chi volesse seguire il debutto europeo dei giovani bianconeri, la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Juventus.com, previa registrazione al sito. La gara sarà visibile anche su Uefa.tv e in diretta televisiva su Sky Sport Calcio (canale 202), con possibilità di visione anche sull'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. Inoltre sarà disponibile la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
I convocati della Juventus
La Juve sul proprio sito ufficiale ha diramato anche la lista dei convocati di Padoin in vista della gara contro i pari età del Borussia Dortmund. Di seguito i ragazzi chiamati dal tecnico bianconero: 2 Bamballi Gnikpingo, 3 Rizzo, 6 Milia, 8 Keutgen, 9 Lopez Comellas, 11 Leone, 12 Bruno,13 Verde, 14 Durmisi A., 16 Contarini, 21 Merola, 22 Bellino, 23 Bassino, 24 Mazur, 26 Grelaud, 27 Elimoghale, 33 De Brul, 35 Nava, 37 Huli, 42 Crapisto, 43 Pugno.
Juve-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali
Juventus (3-4-2-1): Huli, Bamballi, Bassino, Rizzo; Leone, Bellino, Milia, Grelaud; Crapisto, Elimoghale; Pugno. All. Padoin
Borussia Dortmund (5-4-1): Froese, Konig, Riedel, Fahrenhorst, Reggiani, Degener; Mirza, Duarte, Inacio, Albert, Kegni. All. Hirschnagl
Arbitro: sig. Stojchevski (MKD)
