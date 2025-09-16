Juve-Borussia Dortmund: orario, diretta e dove in tv e streaming la Youth League in tempo reale

Coraggio e determinazione: è questo l’appello di Simone Padoin ai suoi ragazzi in vista del debutto europeo contro il Borussia Dortmund. La Juventus Primavera inaugura il suo cammino internazionale, dopo che lo scorso anno si fermò ai sedicesimi contro il Trabzonspor. Il momento, però, non è dei più semplici: una sola vittoria contro la Cremonese, un pareggio sofferto con il Sassuolo e due sconfitte contro Frosinone e Genoa raccontano un avvio difficile. Di fronte ci sarà un Dortmund in forma smagliante, reduce da sei vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale. L’ultima sconfitta dei tedeschi risale addirittura al 4 maggio contro il Bayern. Per contrastare i gialloneri, Padoin punta su Elimoghale, classe 2009, già in gol nell’ultima uscita dei bianconeri sul campo del Genoa.