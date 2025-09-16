Pugno e Crapisto, la Juve prova la rimonta ma non basta: in Youth League vince il Borussia Dortmund

La Juventus Primavera ha inaugurato con una sconfitta il suo cammino internazionale in Youth League. I bianconeri si sono infatti dovuti arrendere sul risultato di 3-2 a Vinovo contro il Borussia Dortmund, autore di un super primo tempo. I gialloneri hanno infatti chiuso i primi 45 minuti avanti di tre lunghezze grazie all'autogol di Bassino e alle reti di Albert e Kegni. Nella ripresa è arrivata la reazione della squadra di Padoin, a cui però non sono bastati i gol di Pugno e Crapisto e l'assedio finale.
La diretta della sfida di Youth League
90' + 7' - FINISCE LA PARTITA!
90' + 6' - Super occasione per il pareggio della Juve con un colpo di testa di De Brul che viene bloccato da Froese.
90' + 2' - Ammonito Milia nella Juve per un fallo.
90' - Assegnati sei minuti di recupero.
85' - Fuori Rizzo e Grelaud per Contarini e De Brul nella Juve.
82' - Assedio puro della Juve che ci prova anche con Grelaud, ma Froese ci mette ancora una pezza.
81' - Prova a colpire il Dortmund in contropiede con Duarte che non trova la porta.
79' - Conclusione dal limite di Merola che non riesce a tenere basso il pallone.
76' - Ancora Juve ad un passo dal pareggio con Merola che, con una girata al volo, trova una sfortunata traversa.
75' - Altra punizione bellissima di Merola che costringe Froese ad un vero e proprio miracolo.
72' - Bel calcio di punizione di Merola che finisce di poco sopra la traversa.
67' - Ammonito Elimoghale nella Juve per un intervento in ritardo.
65' - Da segnalare la presenza a Vinovo di Comolli e Modesto per la sfida di Youth League.
62' - GOL DELLA JUVENTUS!
Uno-due fantastico dei bianconeri che riaprono definitivamente la partita con Crapisto che di testa la mette in rete dopo una respinta di Froese su Merola.
57' - GOL DELLA JUVENTUS!
I bianconeri provano a riaprirla con il solito Elimoghale che va via sulla sinistra e mette in mezzo dove Pugno conclude al volo.
55' - Primo cambio per la Juve, escono Bellino e Leone per Lopez e Merola.
53' - Grande occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la Juve per accorciare le distanze con Bamballi, ma Froese salva tutto.
46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO!
45' + 1' - Finisce il primo tempo.
45' - Assegnato un minuto di recupero.
44' - Miracolo di Huli che riesce a respingere il tentativo a botta sicura di Inacio che evita il poker giallonero.
35' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND!
Tedeschi scatenati in questo primo tempo. I gialloneri trovano il terzo ancora in contropiede con Kegni che batte Huli con una conclusione precisa dal centro dell'area di rigore.
32' - Borussia Dortmund ancora ad un passo dal gol! Albert va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone pericoloso che Kegni per poco non riesce a spingere in rete.
18' - Prima doppia occasione per la Juve: prima Elimoghale impegna Froese e poi sulla respinta Crapisto costringe il portiere del Borussia Dortmund ad un super intervento per allungarla in angolo.
13' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND!
Raddoppio immediato dei tedeschi, con Albert che serve una palla super a Inacio che batte Huli con un delizioso tocco di esterno.
9' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND!
Albert sfrutta un errore in fase di impostazione e batte Huli con un tiro deviato in rete da Bassino.
7' - La prima occasione della partita è per il Borussia Dortmund con una conclusione al volo di Albert che viene deviata in calcio d'angolo da Bamballi.
1' - INIZIA LA PARTITA A VINOVO!
Juve-Borussia Dortmund, orario e dove vederla
Martedì 16 settembre 2025 sarà una giornata intensa per i colori bianconeri: ad aprire il programma europeo sarà la Juventus Primavera, che alle ore 14:00 affronterà il Borussia Dortmund nella prima giornata della UEFA Youth League 2025/26. La sfida si giocherà all’Allianz Training Center di Vinovo e rappresenta un affascinante antipasto del match serale tra le prime squadre, previsto alle 21:00 all’Allianz Stadium. Per chi volesse seguire il debutto europeo dei giovani bianconeri, la partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Juventus.com, previa registrazione al sito. La gara sarà visibile anche su Uefa.tv e in diretta televisiva su Sky Sport Calcio (canale 202), con possibilità di visione anche sull'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. Inoltre sarà disponibile la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
I convocati della Juventus
La Juve sul proprio sito ufficiale ha diramato anche la lista dei convocati di Padoin in vista della gara contro i pari età del Borussia Dortmund. Di seguito i ragazzi chiamati dal tecnico bianconero: 2 Bamballi Gnikpingo, 3 Rizzo, 6 Milia, 8 Keutgen, 9 Lopez Comellas, 11 Leone, 12 Bruno,13 Verde, 14 Durmisi A., 16 Contarini, 21 Merola, 22 Bellino, 23 Bassino, 24 Mazur, 26 Grelaud, 27 Elimoghale, 33 De Brul, 35 Nava, 37 Huli, 42 Crapisto, 43 Pugno.
Juve-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali
Juventus (3-4-2-1): Huli, Bamballi, Bassino, Rizzo; Leone, Bellino, Milia, Grelaud; Crapisto, Elimoghale; Pugno. A disp.: Nava, Keutgen, Lopez, Verd, Durmisi A., Contarini, Merola, Mazur, De Brul. All. Padoin
Borussia Dortmund (5-4-1): Froese, Konig, Riedel, Fahrenhorst, Reggiani, Degener; Mirza, Duarte, Inacio, Albert, Kegni. A disp.: Held, Cena, Adje, Zarqelain, Hoy, Faust, Najdi, Zisopoulos. All. Hirschnagl
Arbitro: sig. Stojchevski (MKD)
