Pugno e Crapisto, la Juve prova la rimonta ma non basta: in Youth League vince il Borussia Dortmund

La Juventus Primavera ha inaugurato con una sconfitta il suo cammino internazionale in Youth League. I bianconeri si sono infatti dovuti arrendere sul risultato di 3-2 a Vinovo contro il Borussia Dortmund, autore di un super primo tempo. I gialloneri hanno infatti chiuso i primi 45 minuti avanti di tre lunghezze grazie all'autogol di Bassino e alle reti di Albert e Kegni. Nella ripresa è arrivata la reazione della squadra di Padoin, a cui però non sono bastati i gol di Pugno e Crapisto e l'assedio finale.