Juventus Primavera a Madrid: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League

La Juventus Primavera, dopo il pari in campionato contro il Monza, scenderà in campo per affrontare il Real Madrid nella terza giornata della fase a gironi della UEFA Youth League. Per i giovani bianconeri si tratta della seconda trasferta consecutiva in questa edizione del torneo, e li attende una sfida particolarmente impegnativa. Gli spagnoli, infatti, guidano attualmente il gruppo a punteggio pieno dopo due vittorie su due, confermandosi tra le formazioni più temibili della competizione. La squadra allenata da Simone Padoin, invece, è ancora alla ricerca dei primi punti in classifica e proverà a invertire la rotta proprio in casa dei blancos. L’incontro rappresenta una prova importante per valutare la crescita e la reazione del gruppo juventino dopo un avvio complicato.
Real Madrid-Juve, orario e dove vederla
La Juve sfida il Real Madrid nella terza giornata di Youth League, in campo alle ore 16 in terra spagnola. La sfida sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della Juventus.com. Per seguire la gara basterà registrarsi gratuitamente sulla piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Juventus
Real Madrid (4-5-1): Voloshyn, Seco, Rivas, Barroso, Valdepenas; Yanez, Duran, Uruel, Martinez, Navascues; Galassi. All. Lopez de Lerma
Juventus (4-3-2-1): Huli, Bamballi, Bassino, Rizzo, Contarini; Milia, Boufandar, Tiozzo; Leone, Finocchiaro; Biggi. All. Padoin
