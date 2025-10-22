Juventus Primavera a Madrid: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League

La Juventus Primavera, dopo il pari in campionato contro il Monza, scenderà in campo per affrontare il Real Madrid nella terza giornata della fase a gironi della UEFA Youth League. Per i giovani bianconeri si tratta della seconda trasferta consecutiva in questa edizione del torneo, e li attende una sfida particolarmente impegnativa. Gli spagnoli, infatti, guidano attualmente il gruppo a punteggio pieno dopo due vittorie su due, confermandosi tra le formazioni più temibili della competizione. La squadra allenata da Simone Padoin, invece, è ancora alla ricerca dei primi punti in classifica e proverà a invertire la rotta proprio in casa dei blancos. L’incontro rappresenta una prova importante per valutare la crescita e la reazione del gruppo juventino dopo un avvio complicato.