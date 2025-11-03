Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League

Una vittoria per reagire e rialzarsi. La Juve Primavera di mister Padoin, dopo le tre sconfitte rimediate con Dortmund, Villarreal e Real Madrid nelle prime tre giornate, affronta lo Sporting Lisbona alla ricerca del primo successo in Youth League. Una partita importante quella all'Allianz Training Center per punti e morale, visto anche il ko rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli. Di contro i portoghesi hanno avuto un ottimo rendimenti nelle prime gare europee, con 7 punti ottenuti sui 9 a disposizione (tra cui anche una vittoria proprio contro il Napoli).