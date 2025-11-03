Tuttosport.com

Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League

I bianconeri di Padoin alla ricerca della prima vittoria europea della stagione
2 min
Juve PrimaveraSporting LisbonaYouth League
Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League© Juventus FC via Getty Images

Una vittoria per reagire e rialzarsi. La Juve Primavera di mister Padoin, dopo le tre sconfitte rimediate con Dortmund, Villarreal e Real Madrid nelle prime tre giornate, affronta lo Sporting Lisbona alla ricerca del primo successo in Youth League. Una partita importante quella all'Allianz Training Center per punti e morale, visto anche il ko rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli. Di contro i portoghesi hanno avuto un ottimo rendimenti nelle prime gare europee, con 7 punti ottenuti sui 9 a disposizione (tra cui anche una vittoria proprio contro il Napoli).

Juve Primavera-Sporting, dove vedere la Youth League

Il match tra Juventus Primavera e Sporting Lisbona, valido per la quarta giornata di Youth League e in programma martedì 4 novembre alle ore 15, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della Juventus (previa registrazione gratuita). In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS PRIMAVERA: Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Milla, Leone, Keutgen; Finocchiaro, Merola, Durmisi
Allenatore: Padoin

SPORTING LISBONA: Gouveia; Blopa, Felicissimo, Dominguez, Lee; Mendes, Bafdili, Camacho; Grombahi, Silva, Gonçalves

