Juventus Primavera-Sporting: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League

Una vittoria per reagire e rialzarsi. La Juve Primavera di mister Padoin, dopo le tre sconfitte rimediate con Dortmund, Villarreal e Real Madrid nelle prime tre giornate, affronta lo Sporting Lisbona alla ricerca del primo successo in Youth League. Una partita importante quella all'Allianz Training Center per punti e morale, visto anche il ko rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli. Di contro i portoghesi hanno avuto un ottimo rendimenti nelle prime gare europee, con 7 punti ottenuti sui 9 a disposizione (tra cui anche una vittoria proprio contro il Napoli).
Juve Primavera-Sporting, dove vedere la Youth League
Il match tra Juventus Primavera e Sporting Lisbona, valido per la quarta giornata di Youth League e in programma martedì 4 novembre alle ore 15, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della Juventus (previa registrazione gratuita). In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
JUVENTUS PRIMAVERA: Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Milla, Leone, Keutgen; Finocchiaro, Merola, Durmisi
Allenatore: Padoin
SPORTING LISBONA: Gouveia; Blopa, Felicissimo, Dominguez, Lee; Mendes, Bafdili, Camacho; Grombahi, Silva, Gonçalves
